Redmagic 9S Pro, potente smartphone gaming oggi in OFFERTA! -150€

Se siete alla ricerca di uno smartphone gaming dalle prestazioni elevate, Redmagic 9S Pro è l'opzione perfetta per voi. Disponibile su Amazon a soli 699€, con uno sconto del 7% rispetto al prezzo originale di 749€, questo dispositivo diventa ancora più conveniente grazie a un coupon extra di 100€, che abbassa il prezzo finale a soli 599€. Un'occasione imperdibile per chi desidera un telefono potente a un costo vantaggioso.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€ durante il checkout

Redmagic 9S Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Redmagic 9S Pro è progettato per offrire un'esperienza di gioco senza compromessi. Grazie al suo display AMOLED da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, ogni sessione di gioco risulta estremamente fluida e reattiva. La velocità di campionamento touch di 960Hz garantisce un input preciso e istantaneo, un vantaggio competitivo essenziale per i gamer più esigenti.

Sotto la scocca, il dispositivo nasconde il chip Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Questo permette di eseguire senza problemi anche i giochi più pesanti e le applicazioni più complesse, garantendo sempre prestazioni al top. Inoltre, il sistema di raffreddamento multidimensionale con materiali aerospaziali e un turbofan ad alta velocità mantiene la temperatura sotto controllo anche nelle sessioni più intense.

La fotocamera principale da 50MP, con supporto all'intelligenza artificiale, consente di scattare foto dettagliate in qualsiasi condizione di luce, mentre la fotocamera frontale da 16MP sotto il display offre selfie di alta qualità. Il supporto per il 5G e il WiFi 7 assicura connessioni ultra veloci, perfette per lo streaming e il multiplayer online senza lag.

Con una batteria capiente e il caricatore GAN da 80W, Redmagic 9S Pro offre anche una ricarica rapida che vi permette di tornare subito in azione. Approfittate ora di questa offerta esclusiva su Amazon e portate a casa uno degli smartphone gaming più performanti del momento a un prezzo incredibile. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone gaming per ulteriori consigli.

