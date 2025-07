Per chi ama giocare in movimento, sul divano o in compagnia, la Nintendo Switch OLED è oggi una delle migliori console sul mercato, e non solo per il suo formato ibrido. Disponibile su AliExpress a 238,83€ con spedizione gratuita, la console viene proposta nella splendida versione Mario Red, un’edizione che unisce estetica, funzionalità e prestazioni migliorate rispetto ai modelli precedenti.

Nintendo Switch OLED, chi dovrebbe acquistarla?

La vera star di questo modello è senza dubbio lo schermo OLED da 7 pollici. Rispetto al display standard LCD della Switch originale, l’OLED offre colori più brillanti, contrasti più profondi e una visibilità superiore, ideale per titoli ricchi di dettagli visivi. Grazie ai bordi più sottili, lo schermo risulta ancora più immersivo, senza aumentare le dimensioni complessive della console. È l’esperienza visiva che ogni giocatore Nintendo stava aspettando.

La forza della Nintendo Switch è da sempre la sua versatilità, e il modello OLED la migliora ulteriormente: in modalità portatile puoi giocare ovunque con i controller Joy-Con collegati, in modalità TV basta inserire la console nella dock inclusa per passare allo schermo grande in pochi secondi e in modalità da tavolo puoi usare il nuovo supporto regolabile più largo e stabile, perfetto per condividere la sessione di gioco con amici ovunque ti trovi. Il supporto posteriore ora permette una regolazione dell’angolo, migliorando la visibilità e il comfort in modalità desktop, sia sul tavolo di casa che in viaggio. La batteria offre una durata che va da circa 4,5 a 9 ore, a seconda del titolo utilizzato.

La Nintendo Switch OLED non è solo una console: è un sistema di gioco completo, adattabile a ogni stile di vita, e pensato per offrire il massimo dell’esperienza Nintendo. Se sei veterano o un nuovo arrivato nel mondo di Switch, questa console è pronta a seguirti ovunque. Oggi è in offerta su AliExpress a 238,83€ con spedizione gratuita.

