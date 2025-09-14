Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
0
Magari.
Avatar di Andrea Maiellano 0
0
Basta che si sbrighino. Non ne posso più di aspettare. Che sia Venom o Wolverine, basta che mi diano altra roba Marvel prodotta da Insomniac.
Avatar di RomanSucks 9
0
Dopo le porcate fatte con Spider-Man 2 non prenderò più nulla di Insomniac, almeno finché collaborano con SBI.
Avatar di Tyrael87 9
0
Allora tocca aspettare dopo Wolverine :sard:
Avatar di Alessandro94 9
0
Si ma basta che rendano il sistema di combattimento più complesso e tecnico.
