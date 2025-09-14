Da quando Venom è apparso come personaggio giocabile in Marvel’s Spider-Man 2 (trovate qui la nostra recensione), i fan hanno iniziato a chiedere a gran voce uno spin-off interamente dedicato al celebre simbionte. E anche se Insomniac Games non ha ancora annunciato ufficialmente nulla, un nuovo leak sembra riportare entusiasmo intorno al progetto.

Le prime tracce di un videogioco incentrato su Venom erano emerse già con il maxi-leak di Insomniac a fine 2023, che suggeriva un’uscita fissata per il 2025. Con l’anno ormai agli sgoccioli e nessuna conferma ufficiale, quella finestra temporale appare ormai poco realistica.

Non sarebbe la prima volta, tuttavia, che un titolo in sviluppo subisce rallentamenti interni, ritardi di annuncio o ricalendarizzazioni.

Secondo quanto riportato dal leaker REDACTED Guy, su X, il gioco avrebbe già visto la conclusione di alcuni aspetti fondamentali del suo sviluppo. In particolare, sarebbero stati completati i sistemi di combattimento e di traversal, mentre la trama sarebbe stata “sostanzialmente smussata” per garantire una narrazione più coesa.

Inoltre, sarebbero state registrate sessioni di motion capture e doppiaggio con l’attore Tony Todd, storica voce di Venom, scomparso purtroppo nel novembre 2024.

Se confermate, queste informazioni indicherebbero che il progetto è tutt’altro che abbandonato. Eppure, lo stesso insider ha messo in guardia i fan: la dimensione contenuta del gioco e la violazione dei dati subita da Insomniac potrebbero aver compromesso il destino del titolo, lasciando aperta la possibilità che sia stato accantonato o ridimensionato.

Le speranze restano comunque vive, soprattutto perché nei mesi scorsi erano circolati rumor su un possibile reveal entro la fine del 2025. Se così fosse, potremmo presto assistere alla presentazione ufficiale del tanto atteso spin-off.

Nel frattempo, Insomniac è impegnata sul fronte di Marvel’s Wolverine, progetto già annunciato e ancora avvolto nel mistero, che secondo alcune voci potrebbe tornare a mostrarsi nel prossimo PlayStation State of Play atteso a settembre.

Il futuro di Venom resta quindi incerto, ma i fan continuano a sperare che il simbionte possa finalmente ottenere il suo spazio da protagonista. Dopo l’impatto avuto in Spider-Man 2, l’idea di un’avventura standalone dedicata esclusivamente a lui sembra troppo ghiotta per non diventare realtà.