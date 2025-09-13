Non ci è voluto molto: dopo l’annuncio ufficiale di Resident Evil Requiem per Nintendo Switch 2, è già arrivato il primo confronto grafico che mette fianco a fianco la versione per la nuova console Nintendo e quella per PlayStation 5. Il risultato? Più che incoraggiante.

Finora avevamo soltanto ipotizzato le capacità tecniche della prossima console ibrida di Nintendo, ma questo confronto offre finalmente uno sguardo concreto.

La qualità visiva di Requiem su Switch 2 appare sorprendentemente vicina a quella della versione PS5, con solo alcune differenze qua e là, inevitabili dato l’hardware meno potente. Tuttavia, il gioco sembra girare senza compromessi evidenti e con una resa complessiva che lascia ben sperare per il supporto ai titoli current-gen.

È un cambio di paradigma rispetto alla generazione precedente: molti giochi AAA per Switch 1 erano pesantemente downgradati o, in diversi casi, non arrivavano affatto sulla piattaforma.

Questa volta, invece, Capcom dimostra che Switch 2 può gestire produzioni moderne senza sacrificare troppo l’esperienza visiva. Il confronto mette in risalto texture più definite, illuminazione dinamica e un framerate apparentemente stabile, segno che Nintendo ha alzato l’asticella in termini di performance.

E le novità non finiscono qui: insieme a Requiem, Capcom ha annunciato l’arrivo di Resident Evil 7 e Resident Evil Village su Switch 2 nei primi mesi del 2026. Una mossa che amplia ulteriormente la disponibilità della serie su piattaforma Nintendo e conferma la volontà dell’azienda di investire nella nuova console sin dal lancio.

Il trailer di Resident Evil Requiem è già disponibile online, e i fan possono cominciare a farsi un’idea più precisa di quello che li aspetta.

Se queste sono le premesse, Switch 2 potrebbe finalmente competere alla pari nel panorama del gaming moderno. Speriamo solo che non ci siano scivoloni in corso d'opera.