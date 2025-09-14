Il percorso verso l’uscita di GTA 6 continua a essere seguito con ansia da milioni di fan, soprattutto dopo il rinvio che ha spostato la finestra di lancio dall’autunno 2025 al 26 maggio 2026.

Nelle scorse settimane erano circolate voci insistenti su un possibile nuovo slittamento, che avrebbe addirittura portato il debutto a settembre 2026. Tuttavia, secondo un insider, Rockstar sarebbe estremamente sicura di rispettare la data attualmente fissata.

La notizia arriva dal content creator Luke Stephens, che in un recente video ha raccontato di aver parlato con una fonte “molto in alto” nel settore publishing, vicina a chi lavora nello studio. Secondo quanto riferito, Rockstar sarebbe convinta di avere la situazione sotto controllo e non prenderebbe in considerazione l’ipotesi di un nuovo rinvio. Una posizione che, se confermata, sarebbe un’importante rassicurazione per tutti coloro che temono un ennesimo posticipo.

L’indiscrezione si scontra però con quanto trapelato a luglio, quando un’altra voce di corridoio aveva parlato di un secondo ritardo quasi certo, collegato a questioni produttive e a un possibile cambio di strategia commerciale.

Quel rumor includeva anche alcune ipotesi sul prezzo del gioco, alimentando ulteriormente la discussione. La verità, come sempre, sta probabilmente nel mezzo: è possibile che durante lo sviluppo siano emerse difficoltà, ma al momento Rockstar sembrerebbe determinata a rispettare il calendario.

Un ulteriore segnale arriva direttamente da Take-Two Interactive, compagnia madre di Rockstar. L’amministratore delegato Strauss Zelnick ha ribadito più volte la fiducia nello studio, sottolineando che quando viene fissata una data precisa, il team ha una lunga tradizione di rispettare le scadenze.

Nonostante i celebri rinvii che hanno caratterizzato in passato tanto la serie Grand Theft Auto quanto Red Dead Redemption, l’impressione è che il 2026 rappresenti un traguardo solido.

Dopo due trailer spettacolari che hanno presentato i protagonisti, l’ambientazione di Vice City e una serie di dettagli sulla nuova esperienza, i fan restano però in attesa del passo più importante: la prima dimostrazione di gameplay, che ancora non è stata mostrata. Considerando la finestra temporale, è lecito aspettarsi un reveal entro la fine del 2025 o nei primi mesi del prossimo anno.

Per il momento, dunque, l’appuntamento resta fissato al 26 maggio 2026, data in cui GTA 6 dovrebbe finalmente vedere la luce. E, stando alle parole di chi è vicino allo sviluppo, non ci saranno ulteriori sorprese.