Dopo una pausa che sembrava infinita, Netflix ha finalmente rotto il silenzio: la Stagione 4 di The Witcher sarà disponibile dal 30 ottobre 2025.

La piattaforma ha pubblicato un nuovo trailer che segna l’esordio ufficiale di Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia, il cacciatore di mostri che fino alla scorsa stagione era interpretato da Henry Cavill.

Questa nuova stagione sarà composta da otto episodi, tutti rilasciati nello stesso giorno, permettendo ai fan di immergersi senza pause nella nuova avventura. Una scelta che sembra puntare a ricreare l’hype delle prime stagioni e a dare al pubblico la possibilità di vivere l’intera storia in un’unica maratona.

Il teaser non svela molto sulla trama, ma mostra Geralt affrontare un pericoloso wraith in un combattimento che sembra confermare come Hemsworth sia riuscito a calarsi nel ruolo.

La sua interpretazione, almeno da questo primo sguardo, appare convincente: spada in mano, segni magici e l’atteggiamento da witcher sono tutti al loro posto. Ma per capire se il pubblico accetterà davvero il cambio di volto servirà attendere la serie completa.

Intanto Netflix ha confermato che la Stagione 5 sarà l’ultima e che le riprese avverranno in parallelo con quelle della quarta. Si parla anche di un’ambientazione che potrebbe spostarsi nelle iconiche isole Skellige, un’ambientazione amatissima dai fan dei videogiochi.

L’appuntamento, quindi, è fissato: il 30 ottobre scopriremo se The Witcher riuscirà a riconquistare il pubblico dopo il cambio di protagonista e le controversie degli ultimi anni.