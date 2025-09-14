Siamo già a settembre 2025 e l’anno si sta rivelando uno dei più interessanti per i videogiocatori.
Se da un lato Nintendo si conferma dominatrice assoluta con le edizioni migliorate di The Legend of Zelda, dall’altro sono arrivate nuove IP e sequel attesissimi che hanno arricchito il panorama del gaming.
La classifica dei giochi meglio recensiti del 2025, basata sui Metascore più alti finora, mette in fila produzioni di altissimo livello.
A guidare la graduatoria troviamo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition e Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition, entrambi con un clamoroso 95 su Metacritic.
Ecco la top 10 completa:
-
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition
Data di uscita: 5 giugno 2025
Metascore: 95
-
The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition
Data di uscita: 5 giugno 2025
Metascore: 95
-
Clair Obscur: Expedition 33
Data di uscita: 24 aprile 2025
Metascore: 93
-
Blue Prince
Data di uscita: 10 aprile 2025
Metascore: 92
-
Hollow Knight: Silksong
Data di uscita: 4 settembre 2025
Metascore: 92
-
Split Fiction
Data di uscita: 6 marzo 2025
Metascore: 91
-
Donkey Kong Bananza
Data di uscita: 17 luglio 2025
Metascore: 91
-
despelote
Data di uscita: 1 maggio 2025
Metascore: 89
-
The Talos Principle: Reawakened
Data di uscita: 10 aprile 2025
Metascore: 89
-
Death Stranding 2: On The Beach
Data di uscita: 26 giugno 2025
Metascore: 89
Questa classifica conferma un trend interessante: il 2025 sta premiando sia i grandi nomi che i progetti originali, con un equilibrio raro tra blockbuster e produzioni indipendenti.
Nintendo si conferma ancora una volta regina del Metascore, ma l’attenzione crescente per titoli come Clair Obscur o Blue Prince dimostra che il pubblico è pronto a farsi sorprendere da esperienze meno convenzionali.
Se gli ultimi mesi manterranno questo livello, potremmo essere davanti a uno degli anni più ricchi e vari della storia recente del gaming.