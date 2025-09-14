Siamo già a settembre 2025 e l’anno si sta rivelando uno dei più interessanti per i videogiocatori.

Se da un lato Nintendo si conferma dominatrice assoluta con le edizioni migliorate di The Legend of Zelda, dall’altro sono arrivate nuove IP e sequel attesissimi che hanno arricchito il panorama del gaming.

La classifica dei giochi meglio recensiti del 2025, basata sui Metascore più alti finora, mette in fila produzioni di altissimo livello.

A guidare la graduatoria troviamo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition e Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition, entrambi con un clamoroso 95 su Metacritic.

Ecco la top 10 completa:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

Data di uscita: 5 giugno 2025

Metascore: 95



The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

Data di uscita: 5 giugno 2025

Metascore: 95



Clair Obscur: Expedition 33

Data di uscita: 24 aprile 2025

Metascore: 93



Blue Prince

Data di uscita: 10 aprile 2025

Metascore: 92 Hollow Knight: Silksong

Data di uscita: 4 settembre 2025

Metascore: 92



Split Fiction

Data di uscita: 6 marzo 2025

Metascore: 91



Donkey Kong Bananza

Data di uscita: 17 luglio 2025

Metascore: 91



despelote

Data di uscita: 1 maggio 2025

Metascore: 89



The Talos Principle: Reawakened

Data di uscita: 10 aprile 2025

Metascore: 89



Death Stranding 2: On The Beach

Data di uscita: 26 giugno 2025

Metascore: 89

Questa classifica conferma un trend interessante: il 2025 sta premiando sia i grandi nomi che i progetti originali, con un equilibrio raro tra blockbuster e produzioni indipendenti.

Nintendo si conferma ancora una volta regina del Metascore, ma l’attenzione crescente per titoli come Clair Obscur o Blue Prince dimostra che il pubblico è pronto a farsi sorprendere da esperienze meno convenzionali.

Se gli ultimi mesi manterranno questo livello, potremmo essere davanti a uno degli anni più ricchi e vari della storia recente del gaming.