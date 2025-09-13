Una nuova ricerca condotta dal marketplace Chicks Gold ha rivelato quali sono i videogiochi più difficili mai creati, analizzando oltre 7.500 titoli attraverso i dati di HowLongToBeat.

Il risultato è una classifica sorprendente, dominata dagli online multiplayer che richiedono migliaia di ore per il completamento o la piena padronanza.

In testa troviamo League of Legends, che ottiene un punteggio di difficoltà perfetto pari a 10/10. In media, i giocatori investono oltre 1.100 ore nel competitivo, mentre i più dediti superano addirittura le 3.200 ore. Nonostante questa dedizione, il 34,6% degli utenti abbandona il gioco prima di raggiungere i propri obiettivi.

La classifica dei 10 videogiochi più difficili secondo lo studio è la seguente:

League of Legends (2009) – 3.224 ore per completamento, 34,6% di abbandono, punteggio 10/10 Aura Kingdom (2014) – 9.341 ore, 36,6% di abbandono, 9,97/10 Dota 2 (2013) – 2.285 ore, 36,8% di abbandono, 9,89/10 Azur Lane (2018) – 3.170 ore, 37,8% di abbandono (il più alto), 9,85/10 War Thunder (2012) – 4.627 ore, 31,1% di abbandono, 9,82/10 World of Warcraft (2004) – 5.802 ore, 31,6% di abbandono, 9,81/10 World of Tanks Blitz (2016) – 3.500 ore, 23% di abbandono (il più basso), 9,78/10 Football Manager 2015 (2014) – 902 ore, 38,4% di abbandono, 9,69/10 Clicker Heroes (2015) – 1.111 ore, 37,4% di abbandono, 9,69/10 osu! (2007) – 3.431 ore, 32% di abbandono, 9,69/10

Completano la top 10 NGU Idle e Team Fortress 2, con rispettivi punteggi di 9,68 e 9,60, a dimostrazione di quanto il grind e l’impegno richiesti da questi titoli vadano ben oltre la media.

Prodotto in caricamento

L’analisi evidenzia inoltre che più di un terzo dei giocatori abbandona i giochi più difficili, confermando quanto sia impegnativo padroneggiarli.

Questa classifica mette in luce come il fattore tempo sia diventato il vero nemico del completamento per i gamer moderni: investire migliaia di ore per arrivare al 100% non è un’impresa per tutti, ma proprio per questo la community che resta fedele a questi titoli è tra le più appassionate e dedicate.