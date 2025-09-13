Per celebrare il lancio di Borderlands 4, MSI ha annunciato oggi una promozione speciale dedicata agli appassionati di gaming PC. L’iniziativa permette di ricevere un codice Steam gratuito del nuovo sparatutto sviluppato da Gearbox Software semplicemente acquistando uno dei monitor gaming MSI QD-OLED o 4K selezionati per la promozione.

La meccanica è semplice: basta acquistare un prodotto idoneo entro il 12 ottobre e poi registrarlo tramite il Member Center MSI qui, caricando la documentazione richiesta.

Completata la registrazione, l’utente riceverà un codice digitale per scaricare Borderlands 4 su Steam. L’operazione dovrà essere effettuata entro il 26 ottobre e la disponibilità è valida fino a esaurimento scorte.

MSI sottolinea che la campagna promozionale è pensata per offrire ai giocatori un’esperienza di gioco senza compromessi: i monitor QD-OLED garantiscono contrasto infinito, tempi di risposta rapidissimi e colori vibranti, mentre i modelli 4K permettono di spingere al massimo il comparto visivo del titolo. Un modo per godersi al meglio la nuova avventura targata Gearbox, con la massima fedeltà grafica.

Si tratta di un’ottima occasione per chi stava già pensando di aggiornare il proprio setup: un monitor di ultima generazione e una copia digitale di uno degli sparatutto looter più attesi dell’anno possono rappresentare il pacchetto perfetto per affrontare la nuova stagione videoludica.

Nella recensione vi ho personalmente spiegato che «Borderlands 4 è una dichiarazione di intenti. Non è il capitolo che stravolge le regole del gioco, ma quello che le affina con una sicurezza che solo un franchise maturo può permettersi. Gearbox ha scelto di non inseguire le mode del momento, non ha ceduto alla tentazione di trasformare Borderlands in un live service sterile, né di snaturare il suo DNA. Il gioco riesce infatti nel difficile compito di parlare sia ai fan storici che ai nuovi giocatori. Ai primi offre un ritorno a casa con nuove sfide, nuove armi e nuove gag degne di Claptrap. Ai secondi regala un biglietto d’ingresso a un franchise che ha ancora molto da dire, e che si rifiuta di invecchiare.»