Se siete appassionati della saga Ubisoft e state aspettando l’occasione giusta per immergervi nel Giappone feudale, l’offerta di oggi su Amazon non potrà lasciarvi indifferenti. Assassin's Creed Shadows Limited Edition per PS5 è infatti disponibile a soli 49,99€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato di 79,99€. Si tratta del minimo storico per questa edizione esclusiva Amazon, un’opportunità unica per portarvi a casa uno dei titoli più attesi dell’anno.

Assassin's Creed Shadows Limited Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa Limited Edition di Assassin's Creed Shadows non include soltanto il gioco base, ma offre anche il pacchetto personaggio Sekiryū, che mette a disposizione un set completo di attrezzatura e armi per Naoe, la Bestia Sekiryū e l’oggettino Dente del drago. Un contenuto che arricchisce ulteriormente l’esperienza, consentendovi di personalizzare il vostro approccio all’avventura e di vivere la storia con ancora più intensità.

Ambientato in un suggestivo Giappone feudale, Assassin’s Creed Shadows vi invita a esplorare città castello, porti in fermento, santuari silenziosi e paesaggi segnati dalle guerre. I protagonisti della vicenda sono due figure carismatiche: l’assassina shinobi Naoe e il leggendario samurai Yasuke. Grazie a loro, avrete la possibilità di alternare stili di gioco differenti e complementari. Con Naoe potrete sfruttare furtività e agilità per superare gli avversari senza farvi notare, mentre con Yasuke entrerete in azione con la forza e la precisione di un guerriero d’élite.

Non manca la componente gestionale, elemento sempre più apprezzato nei moderni capitoli della saga. Sarete infatti chiamati a costruire e personalizzare il rifugio della vostra lega di shinobi, arruolare nuove reclute, sviluppare attrezzature e rendere la base il fulcro delle vostre operazioni. Inoltre, il sistema di spionaggio vi permetterà di utilizzare le informazioni come arma strategica, offrendo nuove prospettive sul gameplay.

Disponibile ora su Amazon a meno di 50€, questa edizione limitata rappresenta un’occasione imperdibile per i fan della serie e per chiunque desideri avvicinarsi a un titolo che promette di ridefinire l’esperienza di Assassin’s Creed. Considerando il prezzo ridotto e i contenuti esclusivi, non possiamo che consigliare di approfittarne subito, prima che la promozione venga esaurita. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione completa del titolo.

