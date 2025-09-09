Meta Quest 3 da 512 GB è disponibile su Amazon al minimo storico di 499,99€ invece di 549€. Questo visore all-in-one vi offre esperienze di realtà mista straordinarie grazie alla risoluzione 4K e al doppio delle prestazioni grafiche rispetto a Quest 2. Potrete trasformare ogni ambiente nel vostro cinema personale o palestra virtuale, godendo di comfort superiore e controlli Touch Plus per precisione estrema.

Prodotto in caricamento

Meta Quest 3 da 512 GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Meta Quest 3 da 512 GB rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di tecnologia e gaming che desiderano vivere esperienze immersive di ultima generazione. Questo visore si rivolge a chi cerca il massimo delle prestazioni nella realtà virtuale e mista, offrendo una risoluzione 4K e prestazioni grafiche doppie rispetto al modello precedente. È perfetto per gamer esigenti, professionisti che utilizzano applicazioni VR per lavoro e famiglie che vogliono condividere momenti di intrattenimento innovativo.

Il Meta Quest 3 da 512 GB rappresenta l'evoluzione della realtà virtuale con tecnologia di realtà mista all'avanguardia. Equipaggiato con processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, offre prestazioni grafiche doppie rispetto al predecessore. I due display da 2064 x 2208 pixel per occhio, abbinati all'Infinite Display, garantiscono una risoluzione 4K cristallina e il campo visivo più ampio mai raggiunto. Il design wireless ultraleggero distribuisce uniformemente il peso per sessioni prolungate.

Al minimo storico di 499,99€, il Meta Quest 3 da 512 GB vi offre la massima capacità di archiviazione, tre mesi gratuiti di Meta Horizon+ e la possibilità di trasformare qualsiasi ambiente nel vostro spazio di intrattenimento personale, rappresentando l'investimento ideale per chi desidera vivere il futuro della realtà mista. La combinazione di prestazioni superiori, comfort eccezionale e versatilità d'uso lo rende imperdibile a questo prezzo.

Vedi offerta su Amazon