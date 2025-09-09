Se state cercando un televisore di ultima generazione che sappia coniugare prestazioni elevate e prezzo competitivo, l’offerta attuale su Amazon potrebbe essere ciò che fa per voi. Infatti, il modello LG QNED 65’’ 65QNED85T6C è infatti disponibile a soli 699€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo mediano di 849€. Un’occasione davvero interessante per chi desidera portare a casa una smart TV 4K di fascia alta senza dover spendere una fortuna.

LG QNED 65'' 65QNED85T6C, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo modello si distingue per l’integrazione della tecnologia Quantum Dot e NanoCell, capace di offrire colori più puri e brillanti rispetto ai classici TV LED, rendendo l’esperienza visiva più immersiva e fedele alla realtà. A completare il comparto tecnico troviamo il nuovo processore α8 con AI Picture Pro, che garantisce un’elaborazione rapida e intelligente delle immagini, ottimizzando contrasto, dettaglio e resa cromatica in base ai contenuti visualizzati. La presenza dell’Advanced Local Dimming permette inoltre una gestione più accurata della retroilluminazione, con neri più profondi e scene più ricche di dettagli.

Dal punto di vista estetico, il design slim dona un tocco moderno e minimale a qualsiasi ambiente, rendendo il televisore non solo un dispositivo tecnologico ma anche un elemento di arredo elegante. Non meno importante è il sistema operativo webOS 24, che assicura accesso immediato a tutte le principali app di streaming, aggiornamenti costanti grazie al programma Re:New e il supporto all’Intelligenza Artificiale ThinQ AI, per un controllo vocale rapido e intuitivo.

Gli appassionati di gaming troveranno in questo LG QNED un alleato prezioso. Grazie alle quattro porte HDMI 2.1, alla compatibilità con VRR e FreeSync Premium e al supporto fino a 120Hz in 4K, il televisore garantisce fluidità e reattività anche nelle sessioni più competitive. A ciò si aggiunge il comodo telecomando puntatore, che rende la navigazione ancora più semplice e immediata.

A soli 699€, il modello LG QNED 65’’ Serie 85 rappresenta un investimento intelligente per chi cerca un TV versatile, performante e pronto al futuro. Considerando le sue specifiche e l’ampiezza dello sconto, questa offerta su Amazon è senza dubbio una delle migliori attualmente disponibili nel segmento delle smart TV di grande formato. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori TV gaming per ulteriori consigli.

