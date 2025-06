Se siete alla ricerca di una scheda video di ultima generazione che combini potenza, efficienza e le tecnologie AI più avanzate, oggi è il momento perfetto per fare l'upgrade del vostro PC. Su Amazon è disponibile la MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC al prezzo eccezionale di 609€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 789€. Si tratta del minimo storico, un'opportunità da cogliere al volo per tutti gli appassionati di gaming e creator.

MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC, chi dovrebbe acquistarla?

La MSI RTX 5070 VENTUS 3X OC si distingue per una dotazione tecnica di altissimo livello, a partire dalle memorie GDDR7 da 28Gbps su bus a 192-bit, fino ad arrivare al supporto per l'interfaccia PCIe 5.0, HDMI 2.1b e DisplayPort 2.1b. Grazie ai 6144 CUDA Cores e alle tre ventole Torx Fan 5.0, questa GPU è in grado di offrire un flusso d'aria ottimale e prestazioni termiche impeccabili, anche sotto carico intenso.

Uno dei punti di forza assoluti è il supporto alla piattaforma RTX di NVIDIA, la più avanzata per ray tracing e rendering neurale. Oltre 700 giochi e applicazioni già sfruttano il pieno potenziale delle GPU RTX per una grafica incredibilmente realistica e fluida. Con DLSS 4, potete aumentare gli FPS, ridurre la latenza e migliorare la qualità visiva grazie alle nuove tecnologie Multi Frame Generation, Ray Reconstruction e Super Resolution, rese possibili dai Tensor Core di quinta generazione.

La tecnologia NVIDIA Reflex 2, inoltre, garantisce una reattività senza precedenti nei titoli competitivi, mentre la funzione Frame Warp riduce ulteriormente la latenza per una mira più precisa. Non manca il supporto a RTX AI PC, che trasforma il vostro sistema in una macchina AI-ready per gaming, creazione di contenuti, produttività e sviluppo.

Completano l'offerta il robusto backplate in metallo, l'integrazione con MSI Afterburner per l'overclocking e l'MSI APP Player per unire l'ecosistema mobile a quello desktop. A soli 609€, questa scheda video è una delle migliori occasioni del momento per aggiornare la propria build con una GPU dalle prestazioni straordinarie. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori schede video per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon