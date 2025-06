Dopo essere stato uno degli esclusivi più spettacolari ma anche più sfortunati in termini di vendite per Xbox, Senua’s Saga: Hellblade II si prepara a una seconda vita con l’arrivo della Enhanced Edition, in uscita il prossimo 12 agosto.

La vera novità è che il titolo di Ninja Theory non sarà più riservato solo agli utenti Xbox e PC: per la prima volta sbarcherà su PS5, con miglioramenti specifici anche per la PS5 Pro, e sarà accompagnato – finalmente – da una versione fisica, mossa che molti ritenevano doverosa fin dal lancio.

Chi possiede già il gioco su Xbox o PC riceverà l’aggiornamento gratuitamente. L’edizione migliorata introdurrà una modalità performance a 60 FPS, una nuova photo mode, contenuti inediti come la Dark Rot Challenge e persino un commento audio degli sviluppatori che si potrà ascoltare durante il gioco.

In aggiunta, sarà disponibile anche una Deluxe Edition che includerà il primo capitolo, Hellblade: Senua’s Sacrifice (che trovate anche su Amazon), il quale verrà pubblicato anche su PS5 in versione nativa e gratuita per chi già lo possiede su PS4.

È interessante vedere Microsoft scegliere di espandere il pubblico di Hellblade II aprendosi a PlayStation, specie in un momento in cui il titolo aveva bisogno di una spinta concreta per non cadere nell’oblio.

La qualità c’è sempre stata, ma mancava un lancio all’altezza del nome. Ora, con una release più completa e meno limitata, Senua potrebbe finalmente ricevere il riconoscimento che merita. Forse un po’ tardi, ma mai dire mai.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo raccontato che «a fronte di un'intreccio tutto sommato prevedibile e di una durata complessiva limitata, Senua's Saga Hellblade II propone un ulteriore passo evolutivo rispetto al suo predecessore, immergendo il giocatore in atmosfere malsane e sulfuree, facendogli vivere sulla sua pelle la violenza fisica e psicologica del mondo in cui la protagonista si ritrova, suo malgrado, a combattere.»