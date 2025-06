Il successo straordinario di Clair Obscur Expedition 33 ha creato un terremoto attraverso l'intera industria videoludica, tra cui l'endorsement importante di Hideo Kojima, dimostrando che i JRPG tradizionali possono ancora conquistare le masse moderne. Un messaggio che hanno capito i fan e publisher, tra cui anche Square Enix che con quei JRPG classici ha fatto la sua fortuna con la saga di Final Fantasy.

Dopo che il sedicesimo capitolo della fantasia finale ha perso completamente l'essenza dei JRPG, tra cui i tanto amati combattimenti a turni, i fan hanno richiesto subito il ritorno degli stessi non appena hanno visto Clair Obscur.

Sembra che Sandfall Interactive abbia fatto breccia anche su Square Enix, che dopo il trionfo di Clair Obscur sorprendente anche per i suoi stessi protagonisti, a quanto pare non ha più potuto fare finta di nulla.

Durante una recente assemblea degli azionisti di Square Enix (tramite Videogamer), un investitore di nome yuzz_ ha sollevato questioni cruciali riguardo al futuro della celebre serie. L'intervento ha toccato il tema del ritorno alle meccaniche di combattimento a turni per i prossimi capitoli di Final Fantasy e Dragon Quest.

La risposta di Square Enix non si è fatta attendere e ha rivelato una consapevolezza profonda dell'evoluzione del mercato. L'azienda ha riconosciuto esplicitamente di essere a conoscenza del fenomeno Expedition 33, definendo i JRPG basati su comandi come «l'origine e le fondamenta» della propria identità aziendale.

E proprio il successo del JRPG francese sembra aver influenzato la strategia di Square Enix per il futuro. L'azienda ha comunicato che i prossimi tre anni si concentreranno sulla creazione di «giochi veramente interessanti per gli utenti», includendo numerosi titoli di fascia media nel portfolio.

Per quanto riguarda Final Fantasy e Dragon Quest, Square Enix ha insistito sul fatto che «valorizzano il genere RPG basato sui comandi e intendono continuare a offrire giochi in questo stile in futuro».

Al di fuori di Kingdom Hearts quindi, con un quarto capitolo sostanzialmente scomparso, sembra proprio che tra i prossimi giochi di Square Enix ci sarà il ritorno dei beneamati turni, prima o poi.