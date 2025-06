Lucca Comics & Games 2025 svela le sue novità e, ovviamente ci sarà di che divertirsi anche nell'area videogiochi: Kojima Productions per Death Stranding 2, il creatore di Silent Hill Keiichirō Toyama e l'italiano poncle, autore di Vampire Survivors.

Da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre, la 59ª edizione del più grande community event d'Occidente renderà omaggio alla Francia, celebrando la sua "pop culture diversity". I valori di Liberté, Créativité, Diversité dell'Institut Français si fondono perfettamente con i principi di Community, Inclusion, Discovery, Respect e Gratitude di Lucca Comics & Games.

Sono già tantissimi gli eventi ed attività annunciate, con ospiti annessi, nel sito ufficiale, ma noi vogliamo concentrarci sull'areva videogame in particolare.

Come già annunciato, Kojima Productions sarà presente a Lucca Comics & Games 2025 con la tappa finale del Death Stranding World Strand Tour 2. Questo tour globale celebra il lancio dell'ultimo lavoro di Hideo Kojima, ovviamente, e farà tappa anche in Italia. I dettagli specifici della tappa lucchese sono ancora in fase di sviluppo, ma si invita a seguire i canali ufficiali di Lucca Comics & Games e Kojima Productions per tutti gli aggiornamenti.

Ma non è finita qui, perché ce n'è anche per i fan di Silent Hill.

Lucca 2025 ospiterà infatti Keiichirō Toyama, la mente creativa dietro titoli iconici come Silent Hill (1999, Konami), la serie Siren (2003–SIE) e la serie Gravity Rush (2014–SIE). La sua presenza a Lucca rappresenta un momento culturale di straordinaria rilevanza, celebrando non solo la sua leggendaria carriera ma anche il videogioco come forma d'arte capace di raccontare, emozionare ed esplorare le zone più complesse della psiche umana.

Il festival toscano però si concentra anche sull'Italia, ovviamente, con la partecipazione di Luca Galante, ovvero poncle, l'autore del fenomenale Vampire Survivors. Visto quanto è sfuggente Galante, perché di fatto non esistono sue apparizioni pubbliche, quella di Lucca 2025 rappresenta un'occasione ottima per conoscere i segreti del successo del caso più emblematico della scena indipendente.

Appuntamenti di grande spessore ma... come ci è arrivata Kojima Productions a Lucca? La risposta ce l'ha data l'organizzatore della fiera.