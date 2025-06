Se siete appassionati del mondo Nintendo e state aspettando il momento giusto per fare il salto di generazione, questa è l'occasione che fa per voi: su Aliexpress è disponibile in offerta esclusiva il nuovo bundle Nintendo Switch 2 con Mario Kart World al prezzo speciale di 449€, utilizzando il codice sconto ITSS75 al momento del checkout. Un'opportunità irripetibile per entrare nella nuova era del gaming portatile e domestico firmato Nintendo.

Nintendo Switch 2 con Mario Kart World, chi dovrebbe acquistarlo?

Nintendo Switch 2 segna un deciso passo avanti rispetto alla generazione precedente, introducendo migliorie tangibili sia a livello hardware che software. Il nuovo schermo LCD da 7,9 pollici offre una visione più ampia e nitida, mentre la risoluzione fino a 4K in modalità TV e i 120 fps con titoli e schermi compatibili garantiscono un'esperienza visiva all'avanguardia. I nuovi controller Joy-Con si collegano tramite magneti, possono essere utilizzati anche come mouse, e offrono una presa più stabile e confortevole. Da segnalare anche la presenza di due porte USB-C, audio spaziale 3D e memoria interna da 256 GB, espandibile tramite schede microSD.

Il bundle include anche il nuovissimo Mario Kart World, in versione digitale. In questo titolo, il concetto di pista si evolve: potrete sfrecciare in ambientazioni dinamiche e interconnesse, dalle città alle montagne, dalle spiagge ai vulcani, con la possibilità di partecipare a gare fino a 24 giocatori online. La nuova modalità Sopravvivenza aggiunge un ulteriore livello di sfida, con gare a eliminazione e sfide continue, mentre la funzione GameChat permette di comunicare vocalmente con i vostri amici, anche a distanza.

La retrocompatibilità con i giochi della prima Switch, unita alle prestazioni migliorate e all'ampia dotazione hardware, rendono questa console una scelta ideale per chi desidera il massimo dell'intrattenimento videoludico. Non lasciatevi sfuggire questa offerta su Aliexpress e preparatevi a vivere la prossima generazione del divertimento firmato Nintendo.

