SSD per PS5 | I migliori del 2023

Fin da prima del lancio, i giocatori abituati a tenere installati tanti giochi si erano domandati se gli 825 GB di archiviazione interna di PS5 non rischiassero alla fine di essere pochi. In seguito al debutto della console (più o meno a settembre 2021) Sony diffuse infine un aggiornamento che dava la possibilità di sfruttare lo slot di espansione interno che permette di installare un SSD aggiuntivo nella vostra PS5.

Questo significa che, rispettando determinati requisiti precisati da Sony (li trovate in coda a questo articolo), potete scegliere tra i migliori SSD per PS5, in maniera tale da avere tutto lo spazio utile e necessario per salvare i vostri giochi in formato digitale, senza il bisogno di cancellarli e procedere a riscaricarli ogni volta.

L'SSD aggiuntivo, infatti, al contrario degli hard disk esterni che potete collegare via USB permette di eseguire i giochi senza doverli spostare sul disco SSD nativo della console: si tratta, a tutti gli effetti, di un'espansione uguale al supporto di archiviazione installato da Sony nella console, per cui non dovrete mai più preoccuparvi di avere poco spazio.

Per chi acquista tanti giochi digitali – ma anche per chi, semplicemente, è abituato a tenerne tanti installati contemporaneamente – si tratta della soluzione ideale: farete la spesa una volta e potrebbe essere consistente, ma non avrete mai più l'ansia di non avere abbastanza spazio per i vostri giochi su PS5.

Tuttavia, il mercato propone davvero tantissimi SSD, al momento: come scegliere quello ideale per le vostre necessità? Abbiamo deciso di aiutarvi operando una selezione tra i migliori. Questa guida è stata recentemente aggiornata con alcuni nuovi modelli da poco arrivati sugli scaffali e tenendo conto degli attuali prezzi di listino.

Di seguito vedremo quindi nel dettaglio diversi tra i migliori modelli di SSD che potete installare sulla vostra PS5.

I migliori SSD per PS5

Inoltre, nell'appendice della nostra guida vi aiuteremo a capire quali criteri sono da tenere in conto nella selezione di un SSD per la vostra PlayStation 5. In questo modo, potrete valutare in autonomia dei modelli extra rispetto a quelli che citeremo nella nostra selezione.

Nello specifico, vedremo:

Seagate FireCuda 530

Quello consigliato da Sony

In merito a questo SSD, probabilmente vi basterà sapere che quando Sony presentò la possibilità di installare un SSD aggiuntivo in PS5, annunciò proprio Seagate FireCuda 530 come quello ideale e perfetto per le vostre necessità. Viene proposto con capacità per tutte le tasche (si va da 500 MB ad addirittura 4 TB) e permette di lavorare a una velocità di lettura fino a 7300 MB/s, mentre la scrittura arriva a 6900 MB/s. Ha, insomma, tutto quello che serve per diventare a lungo il compagno della vostra PS5. Inoltre, vanta una straordinaria qualità costruttiva.

Su SpazioGames.it potete trovare la nostra recensione completa di questo SSD messo alla prova su PS5.

Adata Legend 840

Il più economico compatibile con PS5

Recensito anche dal nostro Antonello Buzzi, questo SSD ha tutte le carte in regola per darvi molte soddisfazioni una volta installato su PS5. Adata Legend 840 vi permette, infatti, di aggiungere ben 1 TB di archiviazione alla vostra console, con ottime performance che vi toglieranno per un bel po' la preoccupazione di non avere abbastanza spazio per installare i vostri giochi.

Al momento è di fatto l'SSD più economico in commercio compatibile con PS5 ma, nonostante il suo prezzo molto accessibile, riesce a offrire fino a 5000 MB/s in lettura e fino a 4500 MB/s in scrittura.

Western Digital Black SN850X

Il migliore in assoluto

Il marchio Western Digital è famoso per la sua grande affidabilità in componenti per l'archiviazione di dati e anche il suo SSD Black SN850X non fa eccezione. Parliamo di un supporto da 1, 2 o perfino 4 TB con velocità di 7300 MB/s in lettura e di ben 6600 MB/s in scrittura, perfetto per far girare al massimo i vostri giochi e anche per installazioni il più rapide possibile – ricorderete infatti che, su PS4 dove non avevamo un SSD, queste richiedevano fin troppo tempo.

La scelta perfetta per chi vuole unire tanto spazio e affidabilità, che riesce a rappresentare un balzo in avanti rispetto al precedente SN850, che già si era distinto come un'ottima opzione per i possessori di PS5.

Samsung 990 Pro

Il più veloce

La nuova proposta di Samsung 990 Pro si distingue soprattutto per la sua grande velocità: messo alla prova su PS5, questo SSD arriva alla velocità impressionante di 7450 MB/s in lettura e di 6900 MB/s in scrittura, affermandosi di fatto come un vero e proprio fulmine, capace di salvare e far partire i vostri giochi a grande velocità. A questo, tuttavia, si affianca il fatto che l'SSD abbia anche un'ottima qualità costruttiva. Il contro è che tutto questo, ovviamente, non ha un prezzo tra i più bassi della nostra selezione.

Su SpazioGames.it trovate anche la recensione completa della versione con heatsink del modello di generazione precedente: considerate che il 990 Pro riesce a superare anche lui.

Come scegliere il miglior SSD per PS5

Ci sono diversi aspetti, per muoversi mentre si sceglie quello che potrebbe essere il miglior SSD per PS5. Ricordate prima di tutto che non dovete scegliere il migliore in assoluto, ma il migliore per le vostre necessità: inutile, ad esempio, acquistare un SSD estremamente grande (e di conseguenza costoso) se alla fine non lo sfruttereste a dovere. Meglio sapere quali sono le caratteristiche fondamentali di cui tenere conto, per muoversi nella scelta.

A tal proposito, come sempre, vi viene incontro SpazioGames: vediamo di seguito tutti gli aspetti importanti da tenere in considerazione mentre scegliete l'SSD che vi accompagnerà nelle vostre avventure su PlayStation 5.

Quali sono i requisiti ufficiali per un SSD su PS5?

Sony ha spiegato in modo estremamente dettagliato quelli che sono i requisiti ufficiali per scegliere un SSD M.2 da installare nella vostra PS5. Si tratta, per chi non è esperto in materia, di caratteristiche tecniche che sono necessarie per fare in modo che il dispositivo funzioni correttamente con la vostra console.

In sintesi, qualsiasi supporto di archiviazione che non rientri in queste specifiche, quindi, non sarà compatibile con la vostra PS5: tenete conto in modo rigoroso, quando sceglierete quale SSD portare a casa.

Le specifiche sono le seguenti:

Specifica Requisito Interfaccia PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD Capacità 250GB – 4TB Velocità di lettura 5,500 MB/s o superiore Larghezza 22 mm Form factor M.2 di tipo 2230, 2242, 2260, 2280 o 22110 Socket Socket 3 Dim. massime compreso dissipatore inferiore a 110mm (larghezza) x 25 mm (lunghezza) x 11,25 mm (altezza)

Che tipologia e che connessione servono?

Su questo, non c'è da sbagliare: per scegliere il miglior SSD per la vostra PS5 ricordatevi che potete acquistare solo un SSD M.2. NVME con Socket 3 e di tipologia 2230, 2242, 2260, 2280 o 22110, perché le altre tipologie non sono supportate dalla console. Niente SATA, ad esempio: attenetevi specificamente a quanto indicato poco sopra nei requisiti, se non volete ricevere una brutta sorpresa e dover fare un reso.

Sul mercato, come sappiamo e come vi abbiamo raccontato nella nostra selezione generica dei migliori SSD, sono in realtà presenti numerosi altri standard, con molteplici opzioni. Sono, tuttavia, opzioni che non vanno bene per PS5 e che non potete utilizzare con la console Sony – per cui non sperimentate col rischio di spendere i vostri soldi per un dispositivo che poi potrebbe rivelarsi non compatibile.

Che capacità scegliere per un SSD su PS5?

Come precisato da Sony nei requisiti, potete scegliere di affiancare al SSD nativo di PS5 un nuovo SSD che vada da 250 GB a un massimo di 4 TB. La decisione sarà influenzata anche dal vostro budget, considerando quanto siano costosi per ora questi supporti di archiviazione, ma tenete anche conto di quanti giochi teniate installati contemporaneamente.

Se siete soliti scaricare videogiochi che poi tenete installati sulla console, orientatevi sui tagli maggiori. Se, invece, vi interessa più che altro aggiungere solo qualcosina alla capacità di archiviazione della vostra PS5, allora potete guardare ai tagli di 500 GB e stare già abbastanza comodi.

La scelta della capacità può essere influenzata anche da... la vostra velocità di connessione. I giochi ormai hanno un peso non indifferente, e in molti casi scaricarli e installarli potrebbe richiedervi diverse ore, se non avete una connessione internet performante. Doverli scaricare, disinstallare perché avete poco spazio e poi magari riscaricare e reinstallare perché c'è un nuovo aggiornamento, un DLC o è arrivata la modalità New Game+ potrebbe essere un lavoro capace di mettere alla prova la vostra pazienza.

Con un SSD capiente, invece, tagliereste la testa al toro, perché potreste tenere molte più cose installate sulla vostra console, senza la frustrazione (e l'attesa) che si generano a doverle sempre riscaricare. Tuttavia, se invece avete una buona connessione questo non sarà mai un problema, quindi vi conviene risparmiare qualcosa e orientarvi su tagli non troppo grandi (come i 4 TB), che rappresenterebbero una potenza di fuoco per voi difficile da sfruttare pienamente.

Come valutare la velocità di un SSD?

La velocità è sicuramente un fattore da tenere in considerazione nello scegliere il vostro SSD aggiuntivo per PS5. Considerate che Sony raccomandata dei supporti con velocità di lettura da almeno 5,550 MB/s, quindi qualsiasi SSD con parametri superiori a questi – come quelli che vi abbiamo segnalato – sarà oro colato e avrà addirittura performance superiori a quelle native della console.

La velocità è ovviamente importantissima, in questo caso, perché permette alla console di eseguire i giochi così come farebbe con il suo SSD nativo. Scegliere un SSD aggiuntivo che stia sotto questi standard, infatti, in linea teorica "disinnescherebbe" le potenzialità di PS5, che per tagliare i tempi di caricamento e anche per mostrare in tempo reale su schermo tutto quello che deve mostrarvi, durante il gioco, ha bisogno di poter accedere rapidamente ai dati..

Oltretutto, Sony ha sempre spiegato che grazie all'uso di SSD molto veloci come standard per PS5 può contenere leggermente il peso dei giochi, rispetto al passato. Con i vecchi hard disk, infatti, era necessario creare molteplici copie di un singolo asset, per fare in modo che il gioco lo "recuperasse" dalla posizione più vicina. Ora, invece, con la velocità dell'SSD è sufficiente una sola copia, perché il supporto permette di raggiungere quei dati in modo rapido.

Ecco perché tenere conto della velocità del vostro nuovo SSD non è solo importante: è fondamentale.

Serve un dissipatore?

Se siete smanettoni, potete anche valutare di comprare un SSD con dissipatore non integrato, da acquistare a parte. Si tratta di una soluzione percorribile secondo Sony, come precisato nei requisiti per un SSD aggiuntivo per PS5, anche se dovete ricordarvi di tenere conto delle misure massime consentite dallo slot per l'espansione SSD, pari a 110mm (larghezza) x 25 mm (lunghezza) x 11,25 mm (altezza).

Come appare chiaro anche solo dalle specifiche, si tratta però di una soluzione che raccomandiamo solo a chi è già esperto e sa dove mettere le mani, dato che gli utenti principianti potrebbero fare confusione, commettere errori o spendere male i loro soldi. Per loro, meglio andare serenamente su un SSD con dissipazione già integrata.

Ma la marca conta?

Sicuramente, ci sono dei marchi che fanno la differenza in questo mercato. Non a caso, annunciando il supporto all'uso di un SSD esterno Sony confermò subito alcuni modelli su cui potevate contare – ed erano tutti di firme molto note nel mercato hardware per la loro affidabilità.

Intendiamoci, questo non significa che non possiate considerare soluzioni di marchi meno noti che magari stanno tentando di farsi strada. Indubbiamente, però, nomi come Seagate, Samsung, Gigabyte, Western Digital e così via accenderanno una campanella anche sulla testa degli utenti meno smanettoni che si siano portati a casa PS5. Si tratta di marchi che hanno un lungo percorso alle spalle ed esperienza nella creazione di supporti di archiviazione, per cui potete dormire sonni sereni quando affidate i vostri dati a queste firme.

Il contro è, ovviamente, che l'affidabilità e la notorietà si pagano: i prezzi dei prodotti realizzati da una firma nota costano sempre un pochino di più di quelli realizzati da altre sconosciute, ma come dicevamo spesso c'è un motivo e se non volete avere preoccupazioni di nessuna sorta, potete accettare di mettere qualche euro in più e comprare un prodotto realizzato dai brand che si sono conquistati negli anni la vostra fiducia.