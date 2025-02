I 5 migliori giochi che non hai giocato a gennaio

Il panorama videoludico spesso è occupato dai giochi che si prendono la vetrina: sono quelli che fanno più parlare di sé, che monopolizzano l'attenzione, che spesso ricadono nel panorama dei cosiddetti "AAA" e che richiedono team strutturati e grossi budget.

Il mondo dei videogiochi, però, è fatto anche di produzioni più piccole, che magari non hanno la stessa forza mediatica e che può essere difficile comunicarvi, perché un tradizionale approccio da "notizia" e "recensione" magari non vi aiuta davvero a scoprirli.

Così, dopo il grande apprezzamento mostrato per la rubrica dove andavamo alla (ri)scoperta delle perle nascoste del 2024, abbiamo deciso di provare a raccontarvi mensilmente delle piccole perle nascoste del mondo dei videogiochi che meritano le vostre attenzioni, lontane dalle classiche vetrine a cui facevamo cenno.

Ecco quelle di gennaio 2025, sentitevi liberi nei commenti di segnalare ulteriori nomi da far scoprire agli altri giocatori!

Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Sviluppatore : Adglobe, Live Wire

: Adglobe, Live Wire Publisher : Binary Haze Interactive

: Binary Haze Interactive Uscita : 22 gennaio 2025

: 22 gennaio 2025 Genere : metroidvania

: metroidvania Piattaforme : PC, PS4, PS5, Xbox, Switch

Se già il precedente Ender Lilies era stato una bella sorpresa, Ender Magnolia va a costruire su quanto di buono aveva fatto il suo predecessore: si tratta di un gioco di ruolo d'azione in due dimensioni con dinamiche da metroidvania e con un'impostazione a scorrimento bidimensionale. Ha una direzione artistica molto, molto carina, da dark fantasy ma senza rinunciare ad alcuni dettagli di grande raffinatezza, e anche il contesto narrativo non è male.

Vi ritrovate infatti a Vaporterra, una nazione che ha potuto creare delle vite artificiali grazie una arcana sorgente sotterranea. C'è solo un problema: queste "vite artificiali" hanno deciso che non ci stanno più e quella che doveva essere un'occasione di prosperità è diventata una specie di tragedia.

Ci si fa così spazio con un sistema di combattimento in tempo reale che è il fiore all'occhiello della produzione, a cui si affiancano le possibilità di esplorazione – più verticale che in passato – e la possibilità di creare una propria build con interessanti opzioni di scelta e combinazioni con i compagni che ci affiancheranno.

Citizen Sleeper 2

Sviluppatore : Jump Over the Age

: Jump Over the Age Publisher : Fellow Traveller

: Fellow Traveller Uscita : 31 gennaio 2025

: 31 gennaio 2025 Genere : gioco di ruolo

: gioco di ruolo Piattaforme: PC, PS5, Xbox, Switch

Dopo il successo del primo capitolo, Citizen Sleeper 2 ha preso in contropiede tutti nel mese di gennaio, riuscendo a replicare gli ottimi risultati di critica del predecessore. Parliamo di un titolo che si basa volutamente sui giochi di ruolo tradizionali, quelli che si giocano anche con penna e carta su cui scrivere, che vi porta nello spazio e vi mette nei panni di uno Sleeper che cerca la sua via tra le stelle.

Il comparto narrativo è ancora una volta protagonista, ma non solo: a bordo della nostra nave, dopo aver tentato senza successo di sovrascrivere il nostro codice per liberarci del giogo del nostro sistema, recluteremo il nostro equipaggio nel tentativo di avere finalmente un posto sicuro dove stare, in mezzo alle galassie. Ogni decisione e ogni azione passa per il lancio dei dadi – a riprova della grande eredità dei giochi di ruolo classici.

C'è pace, tra le stelle, per chi non vuole altro che un po' di pace?

Lonely Mountains: Snow Riders

Sviluppatore : Megagon Industries

: Megagon Industries Publisher : Megagon Industries

: Megagon Industries Uscita : 21 gennaio 2025

: 21 gennaio 2025 Genere : sportivo, corse

: sportivo, corse Piattaforme: PC, Xbox

Cambiamo completamente atmosfera per sfrecciare sulle montagne di Lonely Mountains: Snow Riders, che è stata sicuramente una delle uscite più curiose e divertenti del mese di gennaio. Mentre si sfreccia verso valle, il gioco propone sia una botta di adrenalina – non è una buona idea andare così veloce se non hai idea di cosa stai facendo... – sia un'anima rilassante, dato che gli scorci così innevati, da cartolina, sono davvero una cura per l'anima.

È possibile affrontare le discese da soli o anche in compagnia, grazie alla presenza di una modalità multiplayer online che permette di fare squadra (da 2 a 8 giocatori, con cross-play multipiattaforma).

Insomma, qui non ci sono nemici da sconfiggere, ma discese da compiere in velocità, battendo i propri tempi e con acrobazie qua e là, con uno stile arcade che ricorda i bei giochi immediati di una volta. E sa anche un po' di vacanza invernale.

Tails of Iron 2

Sviluppatore : Odd Bug Studio

: Odd Bug Studio Publisher : United Label

: United Label Uscita : 28 gennaio 2025

: 28 gennaio 2025 Genere : gioco di ruolo, soulslike

: gioco di ruolo, soulslike Piattaforme : PC, PS4, PS5, Xbox, Switch

Anche in Tails of Iron 2: Whiskers of Winter la neve abbonda, ma diciamo che le cose sono un po' meno... rilassanti. Seguito del primo capitolo, è un gioco di ruolo d'azione con venature da soulslike, che nonostante la direzione artistica dai tratti illustrati decisi e fumettosi, non ha per niente paura di spezzarvi le ossa con il suo livello di difficoltà.

Abbracceremo le armi di Arlo, chiamato ad attraversa le terre del Nord che sono irte di pericoli: mostri che si trovano per strada nei percorsi bidimensionali e boss titanici potrebbero fare di noi un solo boccone. Bisogna prepararsi, ragionare, migliorare il proprio insediamento e accompagnare il nostro protagonista per appagare la sua sete di vendetta...

Il gioco offre interessanti opzioni per costruire la propria build, uccidere i boss più potenti permette di ottenere risorse utili a forgiare equipaggiamenti più preziosi e il modo in cui è strutturato (e tratteggiato) il mondo di gioco è davvero intrigante, per un progetto che non ha le ambizioni né i budget di un AAA. Gli amanti dei soulslike devono dargli decisamente un'occhiata.

Blade Chimera

Sviluppatore : Team Ladybug, WSS Playground

: Team Ladybug, WSS Playground Publisher : PLAYISM

: PLAYISM Uscita : 16 gennaio 2025

: 16 gennaio 2025 Genere : metroidvania

: metroidvania Piattaforme: PC, Switch

Blade Chimera potrebbe essere stata la vera chicca inaspettata di gennaio, considerando che è arrivato un po' più a sorpresa degli altri nomi citati. Si tratta di un metroidvania bidimensionale ad alto tasso di azione e spettacolarità, che ha avuto una super accoglienza soprattutto per la sua unicità e la sua atmosfera.

In un mondo che reinventa Osaka in chiave cyberpunk, saremo Shin e andremo a caccia di demoni – dopo aver perso la memoria, ovviamente, come più o meno l'80% degli eroi dei videogiochi. Osaka non è esattamente come la ricordavamo e siamo determinati a fare mente locale delle nostre abilità e di chi fosse nostra moglie.

Accompagneremo Shin in questa ricerca della verità mentre brandiremo la spada Lux, che non solo colpisce i nemici ma può fargli da protezione e può perfino piegare il tempo a suo piacimento. Un demone alla volta, il nostro eroe può salire di livello e diventare più abile nell'esplorazione, scoprendo nuovi anfratti di questa Osaka decaduta, demoniaca eppure affascinantissima.