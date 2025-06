Lucca Comics & Games 2025 si appresta ad essere ancora una volta la patria degli amanti del fantasy, ospitando tra le più importanti autrici e autori che compongono al momento il panorama della narrativa di genere.

Dopo aver ospitato nel 2024 R.L. Stine, maestro dell’horror per giovani lettori con Piccoli Brividi, Lucca 2025 sarà la casa dei grandi nomi della narrativa fantasy mondiale, sia per adulti che per ragazzi.

Per la prima volta in Italia, arriverà Rick Riordan, creatore della celebre saga Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. In collaborazione con Mondadori, Riordan incontrerà i fan dal 30 ottobre al 1° novembre, in occasione dell’uscita di La Corte dei Morti (scritto con Mark Oshiro) e della nuova edizione deluxe della saga classica, con copertina firmata Iacopo Bruno.

Sarà presente anche Glenn Cooper, che presenterà il suo nuovo romanzo Le chiavi del Cosmo, un’avventura fantasy in uscita il 28 ottobre con Editrice Nord. Sarà a Lucca dal 30 ottobre al 2 novembre, anche grazie alla collaborazione con la scuola di scrittura Come si scrive una grande storia.

A rappresentare le Regine del fantasy, Lucca accoglierà per la prima volta Cassandra Clare (Shadowhunters) e Holly Black (Spiderwick). Le due autrici, in collaborazione con Mondadori, celebreranno i 10 anni dall’uscita italiana del primo volume della loro saga Magisterium. Incontreranno il pubblico dal 30 ottobre al 1° novembre.

A confermare la vocazione internazionale dell’edizione 2025, Éric Fouassier, Cavaliere della Legion d’Onore e autore della serie investigativa tra giallo e paranormale L’ufficio degli affari occulti, sarà ospite del festival grazie a Neri Pozza. Il suo nuovo romanzo, Il canto del male. L’ufficio degli affari occulti, sarà disponibile dal 21 ottobre e porterà i lettori nella Parigi esoterica dell’Ottocento, tra scienza, occultismo e misteri.

Dal 29 ottobre al 2 novembre, la 59ª edizione di Lucca Comics & Games celebrerà la Francia come nazione ospite, rendendole omaggio con il tema della “pop culture diversity”. I valori di Liberté, Créativité, Diversité promossi dall’Institut Français si intrecceranno con i principi fondamentali della manifestazione lucchese: Community, Inclusion, Discovery, Respect e Gratitude.

Tra le tante offerte non manca neanche quella videoludica, con dei nomi di grande valore che saranno ospiti a Lucca 2025.