Gli eroi più amati dell’universo Marvel tornano in una veste inedita e inquietante: trasformati in zombie. La nuova serie animata Marvel Zombies è finalmente disponibile in streaming su Disney+, offrendo ai fan una storia alternativa e distopica in cui gli Avengers e altri supereroi cadono vittima di una misteriosa epidemia che li trasforma in creature assetate di carne. Un piccolo gruppo di sopravvissuti tenta l’impossibile: trovare la chiave per fermare i morti viventi dotati di superpoteri. Per farlo, dovranno attraversare scenari devastati, affrontare nemici insormontabili e mettere a rischio la propria vita pur di avere una speranza di salvezza.

Per vedere in offerta Marvel Zombies, Disney+ ha lanciato una promozione imperdibile. I piani di abbonamento partono da soli 2,99€ al mese per i primi tre mesi, uno dei prezzi più bassi mai proposti dalla piattaforma. L’iniziativa è valida sia per i nuovi iscritti, sia per chi desidera riattivare un abbonamento scaduto. L’attivazione è semplicissima: basta collegarsi al sito ufficiale di Disney+, registrarsi e iniziare subito a guardare il vasto catalogo, che spazia dall’universo Marvel a Star Wars, fino alle produzioni Pixar, National Geographic e ai grandi classici Disney. Ma attenzione: questa offerta speciale terminerà il 27 settembre.

Con Marvel Zombies, Disney+ porta sullo schermo una delle saghe più amate e sorprendenti dai fan dei fumetti, trasformando i supereroi più potenti della Terra in spietati nemici. Un’esperienza unica, da vivere subito approfittando della promozione a 2,99€ al mese per tre mesi. Il tempo stringe: l’offerta scade il 27 settembre. Se sei appassionato di cinema e serie TV e vuoi risparmiare, non lasciarti sfuggire questa occasione.

