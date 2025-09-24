NiOh 3 sembra finalmente avere una data di uscita ufficiale, anche se non ancora confermata da Koei Tecmo o Team NINJA. Secondo alcune nuove inserzioni apparse su Amazon Japan, il nuovo capitolo dell’apprezzata saga action RPG ambientata nel periodo Sengoku debutterà il 6 febbraio 2026 su PlayStation 5 e PC via Steam.

Le inserzioni hanno rivelato non solo la presunta data di lancio, ma anche la box art ufficiale del gioco e i contenuti della Treasure Box Edition, un’edizione speciale pensata per i fan più appassionati.

Quest’ultima includerà un artbook in formato B5, un CD con una selezione della colonna sonora, un tappetino da scrivania e un portachiavi peluche di Sunekosuri, la piccola creatura yokai ormai diventata una mascotte non ufficiale della serie.

Al momento, né il publisher Koei Tecmo né il team di sviluppo Team NINJA hanno rilasciato un annuncio ufficiale. Per questo motivo, non è da escludere che si tratti di un leak anticipato, forse pubblicato per errore da Amazon prima del tempo.

La tempistica, del resto, è sospetta: oggi è atteso un nuovo State of Play di PlayStation, e il Tokyo Game Show 2025 è alle porte. È quindi possibile che la conferma ufficiale e un nuovo trailer di gameplay vengano mostrati proprio in una di queste occasioni.

Se la data dovesse essere confermata, i fan della serie possono cominciare a segnare il calendario: mancano meno di cinque mesi al ritorno di NiOh, che promette di portare con sé nuove meccaniche di combattimento, boss sempre più brutali e l’ambientazione cupa e suggestiva che ha reso celebre la saga.

Nella nostra anteprima vi abbiamo raccontato che «il primo assaggio di NiOh 3 ci ha dimostrato che da parte del team di sviluppo c'è la volontà di introdurre alcuni elementi che possano rinnovare un po' la formula. Tuttavia, dopo tutti questi anni, permangono i soliti difetti di sempre e l'ossatura è identica a quella del primo gioco. Al di là di questo, e con l'auspicio di un più attento bilanciamento, se le promesse verranno mantenute potremmo trovarci davanti a uno dei titoli action più interessanti dei prossimi mesi.»