Fino a 4 mesi gratuiti di emozioni da ascoltare con Amazon Music Unlimited

La musica è molto più di un semplice intrattenimento: è un linguaggio universale che accompagna emozioni, ricordi e momenti di vita. Con Amazon Music Unlimited avrete accesso a milioni di brani, alle ultime uscite discografiche e a playlist create su misura per ogni occasione. Che abbiate bisogno di una carica di energia durante lo sport, di rilassarvi dopo una lunga giornata o di arricchire un viaggio con la vostra colonna sonora preferita, troverete sempre la canzone giusta. La piattaforma vi consente di esplorare generi diversi, scoprire nuovi artisti e ritrovare i grandi classici che non passano mai di moda.

Chi può attivare la prova gratuita ad Amazon Music Unlimited?

Se non avete ancora avuto modo di provare Amazon Music Unlimited, questa è l’opportunità perfetta per farlo. Fino al 9 ottobre, la piattaforma mette a disposizione fino a 4 mesi di ascolto completamente gratuito: 3 mesi per tutti (a patto che non abbiate mai attivato il servizio prima d'ora) e ben 4 mesi per chi possiede Amazon Prime. In questo modo potrete conoscere e vivere a fondo l’esperienza di un servizio che offre musica illimitata, senza pausa pubblicitarie e con la possibilità di scaricare i brani per averli sempre con voi anche offline. È un’occasione unica per scoprire come la musica possa davvero trasformare le vostre giornate.

Questa promozione, disponibile solo per un periodo definito, merita di essere colta al volo. Avete infatti tempo fino al 9 ottobre per attivare la prova gratuita e accedere senza costi al catalogo sconfinato di Amazon Music Unlimited. Dopo questa data non sarà più possibile ottenere i mesi omaggio, quindi conviene approfittarne subito. Il servizio non si limita a darvi accesso alla musica che già amate, ma vi permette anche di ampliare i vostri orizzonti sonori grazie a suggerimenti personalizzati, playlist curate dagli esperti e nuove uscite aggiornate quotidianamente. È l’occasione ideale per rendere ogni momento speciale con la colonna sonora perfetta.

A rendere questa proposta ancora più irresistibile c’è una novità che farà felici non solo gli amanti della musica, ma anche coloro che apprezzano le storie e la narrativa. Con l’attivazione della prova di Amazon Music Unlimited è incluso anche Audible, la piattaforma che offre migliaia di audiolibri, podcast e contenuti esclusivi. In questo modo potrete alternare i vostri brani preferiti a racconti coinvolgenti, saggi, biografie e produzioni originali da ascoltare in ogni momento della giornata. È una combinazione che amplia le possibilità di intrattenimento, unendo il potere evocativo della musica alla forza delle parole narrate.

