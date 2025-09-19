Se siete alla ricerca di un nuovo portatile che sappia unire prestazioni affidabili, versatilità e un prezzo competitivo, questa offerta potrebbe fare al caso vostro. Su Aliexpress è infatti disponibile l’ACEMAGIC LX15PRO a soli 311,58€, con la possibilità di ottenere un ulteriore sconto di 13€ grazie al coupon ITFS13. Un’occasione davvero interessante, considerando che il prezzo di partenza era di 324,58€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon ITFS13 per ottenere uno sconto aggiuntivo di 13€ durante il checkout.

ACEMAGIC LX15PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

ACEMAGIC LX15PRO è un laptop pensato per chi cerca un dispositivo completo e bilanciato, adatto a diversi scenari d’uso: dallo studio al lavoro, fino al tempo libero e all’intrattenimento quotidiano. Il cuore del dispositivo è il processore AMD Ryzen 7 5700U, una CPU a 8 core con frequenza base da 1.8 GHz e turbo fino a 4.3 GHz, affiancata dalla grafica integrata Radeon RX Vega 8, che consente di gestire senza problemi applicazioni di produttività, software di design e anche gaming leggero.

Dal punto di vista tecnico, il portatile si presenta con un display da 15,6 pollici FHD (1.920x1.080 pixel) con pannello IPS e rapporto 16:9, che garantisce immagini nitide e colori fedeli. La configurazione include 16 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD NVMe da 512 GB, perfetto per chi desidera reattività nei caricamenti e spazio sufficiente per archiviare documenti, applicazioni e contenuti multimediali. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11, offrendo un ambiente moderno e aggiornato.

Non mancano caratteristiche pensate per la connettività, come il supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth, mentre il peso contenuto lo rende facilmente trasportabile. L’autonomia è affidata a una batteria da 4800 mAh, sufficiente per coprire le principali attività quotidiane. La tastiera integra un keypad numerico e un ampio touchpad, anche se non è retroilluminata, dettaglio che potrebbe interessare chi lavora spesso in ambienti poco illuminati.

Considerando il prezzo scontato e le caratteristiche tecniche, ACEMAGIC LX15PRO si propone come una scelta solida per chi desidera un laptop versatile senza dover affrontare cifre elevate. In particolare, studenti, professionisti e utenti che ricercano un dispositivo equilibrato per lavoro, studio ed entertainment troveranno in questo modello un valido alleato.

In definitiva, a soli 311,58€ grazie al coupon ITFS13, questo notebook rappresenta un rapporto qualità-prezzo difficilmente battibile. Se siete in cerca di un portatile economico ma completo, questa è un’offerta che vale davvero la pena prendere in considerazione.

