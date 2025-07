Se siete appassionati di videogiochi retrò e amate collezionare i prodotti più iconici legati al mondo Nintendo, non potete lasciarvi sfuggire questa imperdibile novità: il nuovo set LEGO Super Mario Game Boy è disponibile in preordine su Amazon a soli 59,99€. Il prodotto verrà rilasciato ufficialmente il 1° ottobre 2025, ma le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente considerando l’alto interesse generato finora.

LEGO Super Mario Game Boy, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo affascinante set da costruzione, pensato specificamente per un pubblico adulto, riproduce in modo sorprendente e fedele il celebre Game Boy Nintendo in scala quasi 1:1. Si tratta di un modello da esposizione composto da 421 pezzi, che permette di rivivere l’esperienza del primo gaming portatile grazie alla cura dei dettagli: dallo slot per il Game Pak alle manopole di regolazione del contrasto e del volume, fino ai tasti A, B, SELECT, START e il celebre +Control Pad.

A rendere il tutto ancora più coinvolgente è la presenza di due cartucce intercambiabili costruibili, ispirate a The Legend of Zelda: Link’s Awakening e Super Mario Land, accompagnate da schermi lenticolari per un effetto realistico e dinamico. In alternativa, è possibile scegliere una schermata iniziale in stile Nintendo. Il set include anche uno stand da esposizione costruibile, ideale per arredare con gusto la propria postazione da gaming o il soggiorno.

Le istruzioni dettagliate sono disponibili sia nella confezione che sull’app LEGO Builder, per guidarvi passo passo nella costruzione. Le dimensioni finali della console LEGO sono di 14 cm in altezza, 9 cm in larghezza e 3 cm in profondità.

Disponibile a 59,99€ su Amazon, questo set rappresenta un regalo perfetto per i fan Nintendo e i collezionisti LEGO. Non aspettate oltre: è già tempo di prenotarlo per assicurarvi un pezzo di storia del videogioco da costruire con le vostre mani. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato a tutti i preorder LEGO per ulteriori consigli.

