Gioca come mai prima d'ora con questa smart TV da 65" in OFFERTA!

Se state cercando una smart TV 4K di ultima generazione con caratteristiche avanzate, Samsung QE65Q70DATXZT è la scelta perfetta. Disponibile su Amazon a soli 779€, questa TV beneficia di un drop di prezzo rispetto ai precedenti 899€, offrendo un'opportunità imperdibile per chi desidera un televisore di qualità da 65 pollici a un prezzo vantaggioso.

Samsung QE65Q70DATXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Samsung QE65Q70DATXZT è dotata del Quantum Processor 4K, che ottimizza automaticamente colori e luminosità per garantire una resa visiva eccezionale. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, la luce viene trasformata in colori brillanti e realistici a ogni livello di luminosità, rendendo i contenuti ancora più immersivi. Inoltre, il Motion Xcelerator 120Hz assicura un’esperienza di visione fluida, ideale per film d’azione e gaming ad alte prestazioni.

Il design AirSlim offre un profilo incredibilmente sottile, integrando un sistema di gestione dei cavi per ridurre al minimo l'ingombro e mantenere un'estetica pulita ed elegante. Sul fronte audio, la TV include la tecnologia OTS Lite, che crea un audio surround 3D sincronizzato con l'azione per un’esperienza sonora coinvolgente. Con Q-Symphony, potrete ottenere un suono ancora più potente combinando gli altoparlanti del televisore con una soundbar compatibile (non inclusa). Inoltre, la funzione Adaptive Sound Pro adatta automaticamente il suono per una resa fedele e autentica.

Se siete appassionati di videogiochi, il Gaming Hub vi permette di accedere facilmente ai giochi in streaming, mentre il FreeSync Premium garantisce un’esperienza di gioco senza interruzioni con immagini fluide e dettagliate. Grazie alla Game Bar, potrete personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di gioco in tempo reale.

Grazie al calo di prezzo su Amazon, Samsung QE65Q70DATXZT è disponibile a soli 779€, un'occasione imperdibile per portarsi a casa una smart TV QLED 4K con tecnologie all'avanguardia per immagini, audio e gaming. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori TV gaming per ulteriori consigli.

