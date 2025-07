Questo primo approfondimento per il gameplay di EA Sports FC 26 pone l'accento sulla volontà del team di voler ascoltare i numerosi feedback della propria community. Le intenzioni, lo ammettiamo, sono estremamente positive e ci fanno ben sperare, soprattutto con la divisione del gameplay su due schemi fondamentalmente differenti, da intepretare come chiave di volta per riuscire ad accontentare davvero tutti. In attesa di caprie le novità sulle modalità ed i test effettivi, sul piano della comunicazione non possiamo che avere l'acquolina in bocca.

L’estate inizia a diventare rovente per tutti gli appassionati di calcio digitale, i primi rumor sulle novità e i cambiamenti pronti a investire il nuovo EA Sports FC 26 (preordinabile su Amazon) si sono tramutati in un trailer ufficiale di presentazione confezionato ad hoc dagli sviluppatori.

Tra battute e frecciatine, inerenti i feedback di una community numerosa e attivissima su tutte le piattaforme social, la software house statunitense ha messo in chiaro la volontà di voler fin da subito ascoltare i giocatori per offrire un’esperienza adatta davvero a chiunque.

A circa una settimana di distanza da quel primo trailer che rappresenta una vera e proprio lettera di intenti, gli sviluppatori hanno rilasciato in questi giorni un secondo video concentrato sulle - numerose - novità del gameplay che costituiscono la struttura di EA Sports FC 26, insieme a un corposo comunicato (accessibile esclusivamente per stampa e addetti ai lavori) che cataloga su più pagine le aggiunte e i cambiamenti.

Si tratta di un’operazione, lo ammettiamo fin da subito, non di poca importanza, che sottolinea almeno sulla carta la volontà del team di mostrare in modo più chiaro ed evidente la mole di sforzi profusa per portare una ventata d’aria fresca su una delle saghe più importanti nel panorama dei videogames sportivi e non solo, nonostante i limiti imposti dalla cadenza annuale.

Gameplay per tutti

La prima e grande novità di EA Sports FC 26 non può che essere l’introduzione di due differenti tipologie di gameplay a seconda della modalità di gioco selezionata: Gameplay Autentico, di default per la Carriera Allenatore e Giocatore, Gameplay Competitivo per tutte le modalità online, compresa Ultimate Team.

La software house ci assicura più e più volte di essersi concentrata sul rivoluzionare i fondamentali del gameplay del loro titolo di punta, ovvero reattività, consistenza (fisicità) e controllo, così come tutte le varie declinazioni, secondo molte più variabili rispetto al passato, attraverso indicatori che saranno modulati a seconda della modalità di gioco scelta, riflettendo le due tipologie di gameplay menzionate.

Nello specifico, con il Gameplay Autentico si vuole proporre un’esperienza molto più realistica e che favorisce il ragionamento per le costruzioni delle manovre sia offensive sia difensive. Minor velocità per dribbling e skill tecniche, effetti più incisivi nelle prestazioni per eventi climatici come pioggia o neve, così come una maggior accuratezza nelle variabili che possono coinvolgere l'efficacia di un contrasto o un cross, oppure un rimpallo fortuito, sono solo alcune delle opzioni che coinvolgono questa esperienza costruita principalmente per il calcio offline di EA Sports FC 26.

Dove vengono aggiunti e abilitati, con maggior accuratezza, anche tutti gli automatismi difensivi legati all’IA per la lettura di supporto e automatica degli schemi di gioco.

Per quanto riguarda, invece, il Gameplay Competitivo, la scelta è caduta sulla ricerca di una più completa consapevolezza delle capacità del giocatore, con meno automatismi per IA e impostazioni tattiche a favore di dribbling e skill dei singoli, così da incoraggiare gli utenti a prendere il controllo dei vari giocatori anche nelle fasi difensive. Ci sarà una velocità maggiore del gioco, percepita anche sulla transizione tra specifiche animazioni, mentre le variabili legate a finalizzazione o precisione dei cross saranno maggiormente influenzate dalle abilità uniche dei vari atleti.

Dulcis in fundo, le ribattute dei portieri hanno subito importanti correzioni per evitare che possano essere sfruttate sul corto raggio direttamente dagli attaccanti per ulteriori occasioni da rete. Una situazione che, fino al precedente capitolo, era diventata abbastanza evidente e soggetto a critiche da parte della community online.

Abbiamo anche una nuova visuale esclusiva per Ultimate Team e i suoi stadi in EA Sports FC 26, con un’angolo di ripresa più largo e dall’alto fondamentale per una maggior visione di gioco. Una novità fondamentale considerando la necessità di dover cambiare giocatore con maggior rapidità per i movimenti difensivi, così da coprire manualmente i vari spazi e prepararsi a ogni cross o inserimento avversario.

La rivoluzione nel pallone

Gameplay Autentico e Gameplay Competitivo sembrano essere le risposte ufficiali alle richieste della community di creare due esperienze distinte e polarizzanti, con l’obiettivo di accontentare tanto i giocatori più esperti e costanti quanto quelli occasionali e della domenica.

Una scelta che va comunque approfondita a dovere pad alla mano, così da constatarne i cambiamenti effettivi sul rettangolo di gioco digitale, ma al momento non possiamo non apprezzare il nuovo spirito della software house.

In tutto questo in realtà, ci sono miglioramenti - più e meno evidenti - che coinvolgono il gameplay di base che caratterizza nel suo insieme l’esperienza su EA Sports FC 26, sui quali poi si dirama la scelta di focalizzarsi su un’opzione più ragionata e autentica oppure frenetica e competitiva.

Nello specifico, il team assicura di aver aumentato a priori il numero di animazioni legate ai movimenti degli atleti con e senza palla, così come di aver implementato un maggior realismo per la fisicità del pallone e dei contrasti tra atleti, il tutto senza dimenticare un focus sul posizionamento dei portieri su calci da fermo e durante le azioni.

Il codice sorgente, in generale, sembra molto pulito rispetto al passato e la comunicazione effettuata da EA, tra documento e video ad hoc, è proprio impostata su questo fondamentale messaggio: evidenziare la rinnovata capacità del team di ascoltare i feedback della propria community.

Elemento, inoltre, ripreso per spiegare il nuovo dinamismo dei dribbling, realizzato per ottenere una miglior fluidità dei movimenti aumentando i tocchi con il pallone; un'aggiunta che esteticamente rende benissimo fin dai primi video di presentazione e che - fin da subito - offre molte più opzioni quando ci si presenta nella trequarti avversaria.

Esclusa totalmente la finalizzazione a tempo, con la barra quasi impercettibile che compariva per pochi istanti sopra la testa degli atleti per aumentarne la potenza, mentre il suo comando - doppia pressione del tasto cerchio adibita al tiro - verrà utilizzato per i tiri rasoterra (denominati tecnicamente sempre “low driven”); un cambiamento che sa di piacevole ritorno agli albori della meccanica implementata ai tempi di FIFA 18.

Proprio su questi ultimi abbiamo una maggiore ramificazione perché, a seconda della situazione di gioco, potremo utilizzare il comando per effettuare tiri rasoterra classici, a giro, al volo, oppure con il colpo di testa schiacciato verso il basso, così da avere più occasioni di mettere in difficoltà l’estremo difensore. Su questo aspetto non vediamo l’ora di verificarne l’effettiva efficacia in game, mentre rassicura a priori l’esclusione della finalizzazione a tempo, una meccanica mai realmente compresa da moltissimi utenti.

Come se non bastasse, anche sul fronte delle tipologie di scatto troviamo dei cambiamenti importanti. Nello specifico, salutiamo le categorie intermedie aggiunte nel precedente capitolo e ritorniamo alle tre distinte tipologie di scatto (Esplosivo, Lungo e Dinamico), quest’anno però valorizzate da una maggior sfaccettatura per la varietà di animazioni introdotte.

Tattiche a favore del Bel Gioco

I vari cambiamenti presentati per il gameplay di EA Sports FC 26 passano anche da un rinnovato sistema di gestione delle tattiche e, di conseguenza, su un miglioramento di quel FC IQ introdotto nel precedente capitolo. Il sistema per la gestione di ruoli e tattiche, prima e durante i match, viene quest’anno ulteriormente valorizzato da un maggior numero di opzioni, integrate per personalizzare ancora di più il proprio stile di gioco rispetto al passato.

Come se non bastasse, si ampliano le possibilità di avere ruoli ad hoc per ogni atleta, con Playstyle + e ++ maggiormente incisivi e che aumentano oltre il limite di 4 opzioni presenti in contemporanea per il singolo giocatore, attraverso parametri ricalcolati per non incidere eccessivamente in negativo sulle performance del giocatore quando inserito fuori ruolo.

Questo aspetto, lo ammettiamo, ci mette un po’ in allerta perché le logiche un minimo limitate sul cambio ruolo andavano considerate per aggiungere una certa strategia al tutto, mentre allargare così tanto le opzioni e rendere troppi calciatori estremamente duttili rischia di appiattire un po' il livello di sfida sul piano strategico. Una flessibilità, in sostanza, che potrebbe diventare un’arma a doppio taglio nelle mani dei giocatori.

Ovviamente i Playstyle saranno molto più influenti nelle modalità competitive online. Soprattutto su Ultimate Team vediamo l’introduzione di specifiche abilità per il gioco aereo, sia offensivo sia difensivo, che riflettono il rinnovato impegno profuso per stratificare anche la fisicità in game; tra contrasti, anticipi e difesa del pallone spalle alla porta avversaria, gli attributi fisici da considerare per la scelta degli atleti nei vari ruoli non mancano di certo.

Per lo stesso motivo, troviamo curiosa la scelta di poter effettuare trivele per cross o tiri di ogni sorta esclusivamente se in possesso di due nuovi Playstyle dedicati; rispettivamente denominati “Inventive” e “Gamecharger”. Ammettiamo che in passato la trivela era arrivata, soprattutto per la finalizzazione, a sollevare numerose problematiche nella community ed il suo utilizzo nel corso del tempo è sempre stato oggetto di piccole correzioni mai veramente definitive.

Da sottolineare, infine, un certo impegno per aumentare le opzioni in ottica accessibilità generale per le partite su EA Sports FC 26. Nello specifico, il team ha confermato l’introduzione di mosse abilità semplificate, così come numerosi menu per la personalizzazione dei comandi e la loro responsività, senza dimenticare la possibilità (da una schermata apposita) di cambiare lo stile di gameplay delle modalità offline da Autentico a Competivo, ideale per chiunque voglia concentrarsi esclusivamente su questa tipologia di esperienza anche contro la CPU.