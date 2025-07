Una nuova promozione vi permetterà di ottenere ben 24 clessidre buste su GCC Pokémon Pocket, totalmente gratis e senza alcun costo aggiuntivo necessario.

Si tratta di un'offerta decisamente interessante, considerando che proprio nelle scorse ore è stata annunciata ufficialmente la prossima espansione dedicata a Lugia e Ho-Oh: avere diritto a quelle che di fatto corrispondono a 2 bustine gratuite potrà darvi una piccola mano per iniziare al meglio le vostre sbustate.

Come segnalato nel forum Reddit PTCGP, dedicato al gioco mobile, si tratta di una promozione offerta direttamente dalla stessa The Pokémon Company: sebbene sia pensata tecnicamente per il pubblico statunitense, posso confermarvi che anche i giocatori italiani possono aderire all'offerta, con alcuni piccoli accorgimenti.

Dovrete dirigervi al seguente indirizzo per accettare l'iscrizione a una newsletter: assicuratevi di impostare "United States" come paese e di utilizzare una e-mail secondaria, oltre ad accettare tutti e 3 i check che troverete nella parte in basso.

Non sarà necessaria alcuna VPN o ulteriori accorgimenti simili, quindi non dovete avere preoccupazioni in merito alla compatibilità del codice.

Una volta confermata la vostra partecipazione, sarà necessario attendere qualche minuto prima di ricevere il codice per il riscatto: nel mio caso ho dovuto aspettare all'incirca un quarto d'ora, ma alcuni utenti hanno segnalato di aver dovuto attendere perfino alcune ore. Se non riceverete subito la vostra e-mail, non preoccupatevi e abbiate semplicemente pazienza.

Dopo aver ricevuto il codice, potrete inserirlo nella seguente pagina ufficiale, allegando in contemporanea il vostro ID supporto relativo all'account di GCC Pokémon Pocket: potete trovarlo subito dopo l'avvio dell'app, dirigendovi al menù di impostazioni dalla schermata di login — quando apparirà il logo del gioco, senza essere effettivamente entrati nell'app.

Se avrete eseguito l'operazione correttamente, vi basterà entrare in-game e consultare i vostri regali: troverete le 24 clessidre buste gratuite pronte ad aspettarvi.

Non sappiamo fino a quando resterà disponibile la promozione, dunque vi consiglio di approfittarne il prima possibile. E se dovesse esservi venuta voglia di iniziare a sbustare anche le carte vere e proprie, potete supportare il nostro lavoro acquistando diversi set ufficiali su Amazon.