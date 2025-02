Espandi la tua libreria di giochi PS5 con questo SSD Lexar da 2TB, oggi a un PREZZO SUPER!

Se siete alla ricerca di un SSD ad alte prestazioni per la vostra PS5 o per il vostro PC gaming, questa è l’occasione giusta per fare l’upgrade. Infatti, Lexar PLAY 2280 2TB è ora disponibile su Amazon a soli 159,99€, con un significativo drop di prezzo rispetto ai precedenti 199,99€. Un affare imperdibile per chi desidera aumentare la capacità di archiviazione e migliorare la velocità di caricamento dei giochi senza spendere una fortuna.

Lexar PLAY 2280 2TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Lexar PLAY 2280 2TB è una soluzione PCIe Gen 4x4 NVMe progettata appositamente per garantire massime prestazioni su PlayStation 5. Grazie alla sua velocità di lettura fino a 7400 MB/s e scrittura fino a 6500 MB/s, riduce i tempi di attesa e offre un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Inoltre, l’unità è testata e approvata per PS5, il che significa che potrete giocare direttamente dall’SSD, senza bisogno di trasferire o eliminare giochi dalla console.

Uno degli aspetti più interessanti di questo SSD è la presenza di un dissipatore di calore integrato, che aiuta a mantenere basse le temperature anche durante le sessioni di gaming più intense. Questo significa prestazioni sempre al top, senza il rischio di cali di velocità dovuti al surriscaldamento.

Sebbene sia progettato per PS5, Lexar PLAY 2280 2TB è anche perfetto per PC gaming, grazie alla sua cache dinamica HMB e SLC, che migliora la reattività del sistema e accelera l’accesso ai dati. Se state cercando un SSD per migliorare il caricamento di giochi e applicazioni, questa è una scelta eccellente.

Grazie al recente sconto da 199,99€ a 159,99€, Lexar PLAY 2280 2TB rappresenta una delle migliori offerte attuali per chi cerca uno storage ultraveloce e affidabile. Non lasciatevi sfuggire questa promozione e approfittatene subito su Amazon prima che il prezzo torni a salire! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per PS5 per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon