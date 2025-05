CDKeys ha appena aggiornato il proprio catalogo con una nuova selezione di offerte digitali pensate per chi desidera ricaricare il proprio profilo PlayStation, Nintendo o Xbox risparmiando in modo significativo. Le promozioni includono gift card scontate e abbonamenti digitali ideali per acquistare giochi, DLC o attivare servizi online senza spendere il prezzo pieno. Gli sconti sono validi esclusivamente scegliendo l’Italia come paese di fatturazione e accedendo con un account CDKeys.

Vedi offerte su CDKeys

Offerte gift card PSN e abbonamenti Xbox, chi dovrebbe approfittarne?

Tra le offerte più vantaggiose, spiccano le gift card PlayStation Network, perfette per chi vuole arricchire la propria libreria sul PlayStation Store o rinnovare l’abbonamento a PlayStation Plus. Potete approfittare della PSN Card da 25€ a soli 23,49€ con il codice PN25, della gift card da 35€ a 29,99€ usando PN35, o della card da 40€ a 34,99€ con PN40. Chi cerca un credito maggiore potrà invece puntare sulla gift card da 50€ a 43,49€ inserendo il codice PN50, su quella da 60€ a 52,99€ con PN60, oppure sulla versione da 120€ a soli 108,99€ grazie al codice PN120.

Per gli utenti Xbox, è attivo uno sconto sul Game Pass Ultimate 1 mese, che consente di accedere a una vasta selezione di giochi su Xbox One, Series X|S e PC. Basta inserire il codice XBOX1 per ottenerlo a prezzo ribassato. Anche chi gioca su Nintendo Switch può approfittare dell’offerta sull’abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack 12 mesi, disponibile a soli 29,99€ con il codice EXP12, ideale per accedere al gioco online e ai contenuti retro.

Tutti i codici digitali vengono inviati via email in modo istantaneo, pronti per essere riscattati subito dopo l’acquisto. Gli sconti non sono cumulabili con i CDKoins e sono disponibili solo impostando correttamente l’Italia come paese di fatturazione. Anche se non siete registrati, potrete comunque approfittarne accedendo al checkout sicuro.

Queste nuove promozioni su CDKeys rappresentano un’ottima occasione per chi vuole espandere la propria collezione di giochi digitali o rinnovare un abbonamento PSN, Xbox o Nintendo a condizioni estremamente vantaggiose. Con una consegna istantanea, prezzi competitivi e codici subito utilizzabili, CDKeys si conferma una delle soluzioni più affidabili per il gaming digitale low cost.

