Days Of Play 2025: PS5, giochi, abbonamenti PS Plus e altro ancora in SUPER SCONTO!

Sony ha ufficialmente dato il via ai Days of Play 2025, l’evento annuale più atteso dai fan della PlayStation, ricco di offerte esclusive, nuovi contenuti e iniziative pensate per celebrare l’intera community. A partire da oggi e fino alle 23:59 dell’11 giugno, potrete approfittare di sconti su console PS5, accessori, giochi e abbonamenti PlayStation Plus, disponibili sia su PlayStation Direct, che presso rivenditori aderenti e sul PlayStation Store.

>> Vedi le offerte su Playstation Direct <<

>> Vedi le offerte su Amazon <<

>> Vedi le offerte su Gamestop <<

Days of Play 2025, perché approfittarne?

Con un anno ricco di nuove uscite e traguardi importanti, i Days of Play rappresentano un’occasione unica per portare a casa una PS5 a partire da soli 399,99€ oppure la potente versione Pro a 749,99€, grazie a uno sconto diretto di 50€. Ma non è tutto: troverete anche PlayStation VR2 a 399,99€, gli auricolari wireless Pulse Explore a 189,99€, il controller Access a 69,99€ e il classico DualSense a 54,99€.

Le sorprese però non si fermano al comparto hardware. I Days of Play 2025 introducono nuovi giochi per gli abbonati PlayStation Plus, tra cui NBA 2K25, Alone and Dark, Bomb Rush Cyberfunk e Destiny 2: La Forma Ultima disponibili dal 28 maggio. I membri Extra e Premium potranno esplorare anche titoli bonus come Skull and Bones, Grand Theft Auto III, Another Crab’s Treasure e molto altro. Per chi sceglie il livello Premium, ci sono anche i classici Myst e Riven, oltre alle versioni di prova di Kingdom Come: Deliverance II e Civilization 7.

E per chi desidera attivare o rinnovare un abbonamento PS Plus, Sony offre fino al 33% di sconto sui piani annuali selezionati e sugli upgrade a PlayStation Plus Premium, rendendo ancora più conveniente l’accesso a centinaia di titoli, vantaggi esclusivi e giochi cloud.

Infine, non dimenticate di visitare anche Sony Pictures Core: dal 28 maggio all’11 giugno troverete film in sconto del 10% per tutti i membri PlayStation Plus, con offerte Flash giornaliere su alcuni dei migliori titoli PlayStation Productions.

Approfittate ora dei Days of Play 2025 per rinnovare la vostra esperienza PlayStation a un prezzo imbattibile. Ma affrettatevi: le promozioni durano solo due settimane!

