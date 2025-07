Le segnalazioni di malessere durante il gioco rappresentano sempre una preoccupazione per gli sviluppatori, soprattutto quando si tratta di titoli ad alta intensità visiva come Donkey Kong Bananza che, a quanto pare, sta causando più problemi del previsto.

Come segnalato da Nintendo Everything, una buona percentuale di giocatori ha segnalato di aver riscontrato nausea fin dai primi istanti di gioco, non riuscendo ad andare avanti o provare questa divertente avventura.

Il problema riguarda, come probabilmente avrete già intuito, la motion sickness: Donkey Kong Bananza (di cui trovate l'amiibo su Amazon) mette in particolare enfasi la distruzione degli scenari, anche attraverso stratagemmi come uno schermo in continuo movimento che, a quanto pare, alcuni giocatori non riescono a digerire.

Fortunatamente, Nintendo ha pensato ad alcune soluzioni per ridurre al minimo questo problema, per tutti coloro soffrissero la nausea da motion sickness o dovessero temere di farci i conti, con alcune impostazioni che potrete modificare a vostro piacimento.

La strategia più efficace prevede l'intervento su tre parametri fondamentali: la disattivazione del sistema di mira giroscopica, la riduzione della sensibilità della telecamera e, cosa da non sottovalutare, l'eliminazione completa delle vibrazioni della telecamera.

Quest'ultima impostazione risulta particolarmente determinante nel contrastare il senso di nausea che alcuni giocatori possono sperimentare, permettendovi di godere al meglio delle distruzioni senza avere il "mal di movimento", che solitamente si avverte durante i giochi con la realtà virtuale.

Strategie aggiuntive per la modalità portatile

Per coloro che utilizzano Nintendo Switch in configurazione handheld, esiste un'opzione supplementare che potrebbe rivelarsi utile: l'attivazione della luminosità automatica.

Questa funzionalità può contribuire a ridurre l'affaticamento visivo, moderando l'intensità luminosa dello schermo e che, in alcuni casi, potrebbe aiutare i giocatori più sensibili agli stimoli visivi intensi.

La presenza di queste opzioni di accessibilità non solo risolve problemi tecnici specifici, ma testimonia anche l'evoluzione dell'industria verso standard più attenti alle diverse necessità degli utenti: in questo caso, venendo anche incontro a chi non si aspettava di avere a che fare con la nausea durante le partite.

Ad ogni modo, nonostante questo piccolo problema che era difficile da prevedere prima del lancio, Donkey Kong Bananza resta un gioco impressionante e che ogni giocatore dovrebbe recuperare su Switch 2: vi abbiamo spiegato perché nella recensione dedicata.

E la community ha sicuramente risposto "presente" all'appello, con Donkey Kong Bananza che si è rivelato uno dei capitoli di maggior successo per il gorillone di casa Nintendo.