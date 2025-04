Call of Duty: Modern Warfare III a MENO DI 21€? È realtà su Amazon!!

Se siete appassionati della saga Call of Duty, questa è l'occasione perfetta per aggiungere un nuovo capitolo alla vostra collezione. Call of Duty: Modern Warfare III per Xbox Series X|S e Xbox One è infatti disponibile su Amazon a soli 20,74€, con uno sconto del 74% rispetto al prezzo consigliato di 79,99€. Un'offerta imperdibile che segna il minimo storico per uno dei titoli più attesi e discussi del franchise.

Call of Duty: Modern Warfare III, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle cross-gen di Call of Duty: Modern Warfare III include entrambe le versioni del gioco per Xbox One e Xbox Series X|S, garantendovi la massima compatibilità e flessibilità d'uso. Oltre al gioco completo, riceverete anche il pacchetto bonus Azione Diretta Call of Duty Endowment, con tre oggetti di gioco esclusivi: un biglietto da visita, un emblema animato e un adesivo arma.

Nel seguito diretto di Modern Warfare II, tornano il capitano Price e la Task Force 141, impegnati a fermare l'ascesa del criminale di guerra Vladimir Makarov. La campagna vi permetterà di affrontare missioni classiche e nuove missioni di combattimento aperto, che offrono un approccio più libero e tattico: potrete scegliere se agire con furtività o entrare in azione senza compromessi.

Il comparto multigiocatore celebra i 20 anni della serie, includendo tutte le 16 mappe originali del primo Modern Warfare 2 (2009), completamente aggiornate, oltre a nuove mappe 6v6 che arriveranno con le stagioni future. Tornano anche le mappe Guerra terrestre e una versione rinnovata della celebre modalità Guerra, per un'esperienza di gioco intensa e adrenalinica.

Infine, per la prima volta nella serie, Modern Warfare III introduce una modalità Zombi open world in cui allearsi con altre squadre per sopravvivere alle orde di non morti. Un'esperienza PvE completamente rinnovata, con missioni, segreti e antagonisti memorabili.

Disponibile ora su Amazon a soli 20,74€, Call of Duty: Modern Warfare III rappresenta una proposta dal valore straordinario, ideale sia per i fan storici sia per chi desidera vivere l'azione più spettacolare e completa del panorama shooter attuale. Inoltre, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione completa del gioco per maggiori informazioni.

