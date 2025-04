Calcio totale a METÀ PREZZO: EA Sports FC 25 per Switch oggi a 30€!

EA Sports FC 25 per Nintendo Switch è oggi disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 50%! Potrete acquistarlo infatti a soli 29,99€ invece di 59,99€. Questo titolo vi permetterà di vivere l'esperienza calcistica definitiva con oltre 19.000 atleti e nuove modalità come Rush 5vs5. Le innovazioni tattiche con FC IQ e la prima Carriera femminile rendono questo gioco un must-have per ogni appassionato. Un'occasione imperdibile per portare il calcio più autentico sulla vostra console portatile!

EA Sports FC 25 per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 25 è consigliato a tutti gli appassionati di calcio che desiderano portare l'esperienza calcistica ovunque vadano. Con uno sconto del 50%, questo titolo soddisfa le esigenze dei giocatori che vogliono divertirsi sia in mobilità che a casa, grazie alle numerose modalità di gioco incluse. La possibilità di giocare partite Rush 5vs5 con gli amici e di esplorare per la prima volta la Carriera femminile lo rende perfetto per chi cerca un'esperienza di gioco completa e varia sulla console portatile di Nintendo.

Chi cerca realismo e profondità strategica troverà in FC 25 un alleato prezioso, grazie al nuovo sistema FC IQ che offre maggiore controllo tattico e movimenti di squadra più autentici. Con oltre 19.000 atleti riprodotti fedelmente e la possibilità di vivere storie ispirate al calcio reale, questo titolo vi catturerà sia che siate fan casuali alla ricerca di partite veloci, sia appassionati che desiderano immergersi in modalità più profonde come Football Ultimate Team o la Carriera. A questo prezzo scontato, rappresenta un'opportunità imperdibile per aggiungere un simulatore calcistico completo alla vostra collezione Switch.

Con uno sconto del 50%, EA Sports FC 25 per Nintendo Switch a soli 29,99€ invece di 59,99€ rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di calcio. Vi consigliamo l'acquisto per l'incredibile realismo di gioco, le numerose modalità disponibili e la possibilità di vivere l'esperienza calcistica sia in mobilità che sul grande schermo, sfruttando al massimo le caratteristiche della console Nintendo.

Vedi offerta su Amazon