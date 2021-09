Offerte Nintendo Switch: via ai Saldi Blockbuster, sconti sui migliori giochi

Giusto in tempo per l’inizio della stagione autunnale dei videogiochi, partono le offerte per Nintendo Switch con i Saldi Blockbuster!

Se avete sempre voluto mettere le mani su titoli come The Legend of Zelda: Link’s Awakening per Switch, tra poco potrebbe essere il momento migliore per farlo.

Giornata ideale, per altro, per preparare degli acquisti, perché tra pochissime ore partirà anche un nuovo Nintendo Direct con tanti annunci per l’inverno.

Chissà che tra gli annunci non possa apparire anche il tanto discusso nuovo controller, di cui da giorni si cominciano a vedere notizie ed indiscrezioni.

Proprio oggi la Grande N ha annunciato l’avvio di una nuova tornata di offerte per Nintendo Switch, relativa ai migliori giochi disponibili sulla piattaforma.

All’interno dei Saldi Blockbuster sono presenti centinaia di titoli di successo, disponibili su Nintendo Switch, acquistabili tramite eShop.

Le offerte cominciano oggi, con videogiochi scontati anche del 75%, e tra questi anche nomi decisamente illustri. Ecco i più interessanti:

Super Mario Odyssey Nintendo 33% The Legend of Zelda: Link’s Awakening Nintendo 33% Splatoon 2 Nintendo 33% 51 Worldwide Games Nintendo 30% Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX Nintendo 33% Overcooked Special Edition Team17 75% The Witcher 3: Wild Hunt CD PROJEKT 40% Sonic Mania SEGA 50% Puyo Puyo™ Tetris® 2 SEGA 50% Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster SEGA 33% Persona® 5 Strikers SEGA 35% Mortal Kombat 11 WB Games 60% LEGO® DC Super-Villains WB Games 75% DOOM Slayers Collection Bethesda 40% Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ BANDAI NAMCO Entertainment 80% Rune Factory 4 Special Marvelous Europe 30% STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town Marvelous Europe 40% Shovel Knight: Treasure Trove Yacht Club Games 25% Ori and the Will of the Wisps iam8bit 35% Metro: Last Light Redux Koch Media 65% Borderlands Legendary Collection Take-Two Interactive 60% BioShock: The Collection Take-Two Interactive 60%

Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Link’s Awakening sono sicuramente i nomi che spiccano di più, perché firsty party Nintendo.

Ma non è da sottovalutare neanche un titolo come The Witcher 3: Wild Hunt, premiatissimo gdr di CD Projekt Red, né Persona 5 Strikers se non avete ancora recuperato il sequel dell’amato JRPG di Atlus.

I Saldi Blockbuster su Nintendo eShop termineranno domenica 3 ottobre, per cui avrete un po’ di tempo per decidere cosa fare vostro all’interno della vostra console.

A proposito di giochi, Pokémon Unite ora è uscito anche su mobile, e dalla vostra Switch potete giocare in cross-play con gli utenti da smartphone e tablet.

Con l’ultimo aggiornamento della console, invece, i giochi saranno più rapidi all’avvio, grazie ad uno dei vantaggi introdotti dal recente update.

Anche se, nel frattempo, il suddetto aggiornamento sta creando alcuni problemi gravi, consultate la nostra notizia per vedere se anche voi li riscontrate.