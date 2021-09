Nintendo Switch, l’ultimo aggiornamento rende più rapidi i giochi

L’aggiornamento 13.0.0 è stato reso disponibile a sorpresa pochi giorni fa su Nintendo Switch, portando con sé alcune migliorie molto interessanti.

Tra queste c’è sicuramente la possibilità di collegare le cuffie Bluetooth su Nintendo Switch, feature che in precedenza era possibile utilizzando solo un adattatore.

L’update aveva però introdotto anche tante altre apprezzate novità, come la possibilità di aggiornare la dock ed un miglioramento della calibrazione degli analogici.

Dopo aver già scoperto un miglioramento nascosto legato a una feature social, i fan in queste ultime ore hanno riportato un ulteriore upgrade relativo ai tempi di caricamento.

Secondo quanto riportato da Nintendo Life, dopo diversi test i fan hanno infatti individuato che tantissimi giochi adesso si avviano molto più velocemente, non lasciando nemmeno il tempo alla schermata di transizione di caricarsi interamente.

Un esempio dell’incremento di velocità è stato riportato dall’utente Twitter pikuri, che mostra in una clip video come Mr. Driller Drilland e The Great Ace Attorney Chronicles adesso si carichino quasi istantaneamente:

How come no one has been talking about how boot times for games have been dramatically shortened after the latest Switch firmware update? This is nuts. Games launch so fast now that the “Switch” animation on the lower right doesn’t have a chance to play out. pic.twitter.com/UW6DyWFgxw

— pikuri (@pikuri_) September 16, 2021