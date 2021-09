Nintendo Switch, l’aggiornamento 13.0.0 sta creando problemi molto gravi

Nintendo Switch si è aggiornata con una feature molto richiesta, praticamente dal day one della console nel 2017, ovvero la compatibilità diretta con gli headset Bluetooth.

Le cuffie hanno sempre funzionato, ma finora bisognava dotarsi di un connettore esterno, particolarmente scomodo nel caso di Nintendo Switch Lite per esempio.

La feature è stata introdotta con il più recente aggiornamento 13.0.0, di cui vi abbiamo parlato di recente: qui trovate tutte le novità.

Che, tra le varie cose che aggiunge, rende più facile anche una dinamica relativa ai social network, ottimo se amate condividere le vostre partite.

Il nuovo aggiornamento non si è inserito con facilità, purtroppo, perché sta facendo registrate a numerose Nintendo Switch in giro per il mondo.

Come riportano i giornalisti di The Verge, oltre ai consueti errori di pairing degli auricolari, che possono capitare e che si possono risolvere, questa feature sta creando un errore ulteriore.

Stando alle testimonianze, del reporter e di altri che su Twitter dicono la loro, l’intera console sembrerebbe funzionare a rilento quando sono connessi degli auricolari.

Oltre ad alcuni auricolari che non ne vogliono sapere di collegarsi nonostante riavvii e reset, il bluetooth sembra andare in conflitto con la modalità sospensione della console.

Ecco la testimonianza del giornalista di The Verge, al riavvio della console senza un auricolare collegato:

Here’s how quickly a Nintendo Switch is supposed to wake. No headset. pic.twitter.com/zrpoMTT6Cd — Sean Hollister (@StarFire2258) September 15, 2021

Veloce, come gli utenti Switch sono abituati.

Ecco invece, cosa succede, quando si tenta di riprendere la console dalla sospensione con degli auricolari Bluetooth collegati:

So, uh, not only does my Nintendo Switch not get along with Bluetooth headphones as of the new update… it now takes a MINIMUM of 10 seconds to wake from sleep. pic.twitter.com/13dUvv41ga — Sean Hollister (@StarFire2258) September 15, 2021

Nell’ordine di 30 secondi di attesa, competamente sballati rispetto alla normalità.

Nel caso siate incappate anche voi in questo problema, ecco come risolverlo:

Spegnete completamente la console, non riavviatela

Scollegate e fate dimenticare ogni dispositivo Bluetooth alla console

Spegnete di nuovo la console completamente

Aspettate qualche secondo, riaccendete la console

C’è una nota negativa, come segnalato dal giornalista di The Verge. Probabilmente, usando degli auricolari Bluetooth, la ripresa della console dalla modalità sospensione sarà sempre un po’ più lenta rispetto a quando non ci sono device collegati.

Sperando che Nintendo riesca ad impiegare un fix veloce, nel frattempo vi consigliamo la nostra guida alla configurazione degli auricolari.

A questo indirizzo, invece, trovate una serie di soluzioni per i problemi di pairing delle cuffie, non legati a quelli raccontati in questa notizia.

Una bella novità, invece? Nintendo Switch ha subito un taglio di prezzo ufficiale, ecco quanto costa ora la versione base della console ibrida.