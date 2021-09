Pokémon Unite: cross-play con Nintendo Switch e quando esce su mobile

Pokémon Unite, l’ultimo successo di Tencent che porta i Pokémon nel competitivo mondo dei MOBA, è uscito da un po’ di tempo su Nintendo Switch e si prepara a sbarcare su mobile.

In attesa di poter giocare ai prossimi remake previsti per Switch, ovvero Diamante Lucente e Perla Splendente, i giocatori di tutto il mondo si sono potuto sfidare nella regione di Aeos a suon di battaglie incandescenti.

Nei quali, però, Game Freak non coglierà l’occasione per inserire nuovi esemplari di mostriciattoli. Se volete nuovi Pokémon vi toccherà aspettare la prossima uscita regolare.

All’annuncio, Pokémon Unite non fu accolto benissimo perché ai fan più coriacei del mondo Pokémon non piacque l’idea di vedere il franchise trasformato in un MOBA. Ma l’attesa della versione mobile, soprattutto dove il gioco sfonderà, è tantissima, e manca davvero poco!

Pokémon Unite ha già registrato oltre 9 milioni di download su Nintendo Switch, un traguardo importante affiancato da altre, tantissime registrazioni su mobile, che Tencent ha festeggiato donando ai giocatori che si sono preregistrati su App Store e Play Store alcuni bonus esclusivi.

Precisamente, i giocatori riceveranno 1000 ticket Aeos, Pikachu come personaggio sbloccato fin da subito, ed una skin per Pikachu esclusiva chiamata Festival Style, in cui il topastro elettrico è vestito con un abito cerimoniale festivo.

Pokémon Unite, cross-play e data di uscita per mobile

Per quanto riguarda il cross-play, i giocatori mobile di Pokémon Unite potranno giocare con quelli Switch. Non dovrete fare altro che scambiarvi gli ID del profilo, o della lobby, per giocare insieme.

Sarà compatibile anche la cross-progression, pertanto se vorrete passare dal gioco su mobile a console vi basterà collegare il vostro account Nintendo e quello del gioco, così da non perdere nessun progresso.

Pokémon Unite sarà pubblicato per iOS e Android dal 22 settembre 2021. I server verranno chiusi per qualche ora durante la manutenzione necessaria alla pubblicazione.

La manutenzione partirà dalle ore 23.00 del 21 settembre fino alle 09.00 di mattina del giorno seguente, al termine della quale il gioco sarà disponibile. Per arrivare in tempo, e avere il download con puntualità, non dovete far altro che andare sulle pagine all’interno dell’App Store e del Play Store e registrarvi.

Nel frattempo potete prepararvi recuperando la nostra recensione di Pokémon Unite della versione Switch, così da sapere tutto quello che vi serve per buttarvi nella mischia.

E chissà che, proprio con l’uscita per mobile, il titolo non possa diventare il nuovo fenomeno di Twitch come ipotizzavamo qualche settimana fa nel nostro speciale.

Nel frattempo neanche il “vecchio” fenomeno Pokémon GO se ne sta a guardare, perché si sta aggiornando con nuove funzionalità.