Annunciato un nuovo Nintendo Direct, ecco data e informazioni!

La casa di Kyoto ha annunciato finalmente un nuovo Nintendo Direct, tanto atteso visto l’arrivo della seconda parte dell’anno di Switch.

Dopo esserci goduti WarioWare: Get it Together! tra le ultime uscite per la console ibrida, è tempo di sapere cosa ci aspetta per il futuro prossimo.

Tra le cose di cui si è parlato tanto, ultimamente, c’è anche la presenza di un nuovo controller brevettato da Nintendo.

Così come dei nuovi arrivi per i giochi di Nintendo Switch Online, tra i quali spiccherebbe anche la libreria di Nintendo 64.

Il prossimo appuntamento con Nintendo Direct è stato annunciato pochi minuti fa, ed è a brevissimo (e pure in notturna).

Questa volta non è un evento dedicato a un gioco particolare, o nel quale ci si focalizzerà su qualcosa nello specifico, ma un generico Nintendo Direct.

L’appuntamento è per le ore 00:00 della notte tra il 23 e il 24 settembre, e l’evento durerà circa 40 minuti.

Nintendo ha specificato che l’evento di domani sarà dedicato ai giochi in uscita su Nintendo Switch per il prossimo inverno.

Oltre ad approfondimenti immancabili su titoli come Metroid Dread per esempio, ci aspettiamo altre informazioni su cose che già sappiamo e, magari, nuovi annunci.

C’è anche la questione del festeggiamento di The Legend of Zelda rimasto in sospeso, e chissà che non sapremo anche qualcosa di nuovo su Breath of the Wild 2?

In questo senso, le ultime informazioni sul seguito del capolavoro Nintendo non sono state confortanti, e l’appuntamento di domani probabilmente non sarà foriero di novità.

Rimaniamo quindi appesi ancora alle nostre elucubrazioni e teorie sul gioco, in attesa di sapere qualcosa di nuovo al più presto.

Tra gli annunci potrebbe esserci invece una conferma sui giochi Game Boy in arrivo su Switch Online, visti i tanti indizi apparsi recentemente.