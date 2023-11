Unieuro NO IVA: sconto del 22% su tanti prodotti solo per questo weekend!

Approfittate della promozione "NO IVA" di Unieuro il 18 e 19 novembre per ottenere sconti su migliaia di prodotti, inclusi molti già disponibili a prezzi ridotti. Questa è l'occasione perfetta per acquistare ciò che desiderate, sia che si tratti di smartphone, smart TV, elettrodomestici o notebook, configurandosi come una risposta diretta all'inizio della "settimana del Black Friday" di Amazon (qui trovate le migliori offerte in tempo reale).

NO IVA Unieuro, perché approfittarne?

La promozione "NO IVA" di Unieuro è ideale per chi cerca prodotti tecnologici con un prezzo di listino a partire da 199€. È valida esclusivamente per gli ordini con consegna a domicilio e non include i prodotti del volantino Black Friday, quelli coinvolti in altre promozioni, console, software da gioco e articoli di alcuni brand specifici, come Apple.

Tra i prodotti che rientrano nella promozione, c'è la smart TV Xiaomi 43A2, disponibile a soli 357,70€ invece di 449,90€. La smart TV Xiaomi 43A2 è un modello che si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, offrendo caratteristiche avanzate in un design elegante e moderno. Questa TV, con un display da 43 pollici, è dotata di una risoluzione Full HD che garantisce immagini chiare e dettagliate, rendendola ideale per godersi film, programmi TV e videogiochi.

Equipaggiata con il sistema operativo Android TV, la Xiaomi 43A2 permette di accedere facilmente a un'ampia gamma di applicazioni di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Ciò la rende una scelta versatile per l'intrattenimento domestico. Inoltre, la compatibilità con Google Assistant e Chromecast built-in aggiunge ulteriore comodità, consentendo il controllo vocale e lo streaming facile dal proprio smartphone o tablet.

Unieuro offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.

