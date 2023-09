Un gioco Switch è stato cancellato per "colpa" di Unity

Pochi giorni fa il mondo dei videogiochi è stato scosso dalla supertassa di Unity sulle installazioni dei videogiochi sviluppati grazie all'engine in questione.

Non una cosa di poco conto, visto che ache gli ultimi remake di Pokémon Diamante/Perla (che trovate su Amazon) sono stati sviluppati con lo stesso motore grafico.

La notizia ha sicuramente lasciato di sasso tutti e prevedeva il raccoglimento di una percentuale sui guadagni basate sul numero di installazioni dei videogiochi, anche retroattive.

La mossa di Unity relativa alla tassa sugli sviluppatori ha fatto decisamente discutere, e da poco è arriva la lettera aperta finale di scuse. Ciò non sarebbe bastato a salvare un gioco Switch, cancellato proprio a causa della polemica che ha colpito Unity.

Come riportato anche da VGC, il porting per Switch di BallisticNG, un gioco di corse ispirato a Wipeout che ha ricevuto recensioni "estremamente positive" su Steam, è stato cancellato a causa dei recenti cambiamenti di politica di Unity.

Lo sviluppatore Neognosis ha pubblicato un aggiornamento sulla pagina Steam del gioco, affermando che il porting per Switch non esiste più, in parte perché avrebbe dovuto passare a una nuova versione di Unity e quindi sarebbe stato soggetto ai nuovi termini di servizio.

«Nintendo ha un requisito di versione di Unity per le uscite dei giochi e noi siamo già indietro di due anni rispetto alla soglia», afferma lo studio.

«Due settimane fa questo non sarebbe stato un problema: senza dubbio ci sarebbe stato qualche intoppo nell'aggiornare BallisticNG a una nuova versione di Unity, ma a lungo termine ne avremmo tratto vantaggio».

E ancora: «Nel momento in cui avremo una versione Switch di BallisticNG pronta, la soglia delle versioni di Unity supererà le nuove versioni con cui Unity sta spingendo le sue modifiche ai TOS [Termini del Servizio, ndR], e al momento non abbiamo alcuna certezza che non cercheranno di fare un'altra mossa o di tornare ai loro piani originali.»

Inutile dire che l'annuncio della super tassa ha originariamente causato reazioni molto forti tra ultimatum degli sviluppatori e addirittura minacce di morte inviate ai dirigenti di Unity.

In ogni caso questa cancellazione arriva dopo una settimana davvero intensa, specie dopo un presunto caso di insider trading su cui si indagherà.