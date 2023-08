Tekken 8: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono stati aperti i preorder di Tekken 8, ultimo capitolo della celeberrima serie di picchiaduro ad incontri. Prenotate ora la vostra copia di Tekken 8, in edizione fisica o digitale, attraverso negozi di spicco come Amazon, GameStop, MediaWorld, Instant Gaming e CDKeys, con prezzi irresistibili a partire da soli 40,89€!

Ma aspettate, c'è di più: per un affare ancora più straordinario, acquistate direttamente dal PlayStation Store. Come? Semplice! Tekken 8 è in vendita a 79,99€, ma con l'aggiunta di due card PlayStation da 40,00€ ciascuna al vostro portafoglio, farete un affare. E qui arriva il nostro super consiglio: correte su Instant Gaming, dove al momento le card PlayStation sono a un prezzo scontatissimo di 37,99€. Non lasciatevi sfuggire quest'occasione!

Sviluppato da Bandai Namco, Tekken 8 è stato progettato per essere una vera e propria rivoluzione, sia in termini di azione che di grafica. La grafica è stata notevolmente migliorata con modelli dei personaggi ad alta definizione: particolari come la contrazione dei muscoli e i dettagli su pelle e capelli sono resi con una cura estrema, rendendo l'esperienza di gioco incredibilmente realistica.

Una delle caratteristiche più attese di Tekken 8 è il suo gameplay rinnovato e l'ampia varietà di personaggi. I fan della serie possono aspettarsi di vedere i loro personaggi preferiti, ma anche di incontrare nuovi volti che aggiungeranno ulteriore profondità e varietà al gioco.

Per quanto riguarda le versioni del gioco, i giocatori avranno diverse opzioni tra cui scegliere. La "Day One Edition" fornirà semplicemente il gioco base, senza alcun extra, a parte il metal plate "Catena Infiammata", una sovra copertina e gli adesivi della corporazione. Per chi cerca qualcosa in più, la "Ultimate Edition" conterrà anche un bonus preorder, il pacchetto Completo d'oro per i personaggi, la skin avatar di Kinjin, il pass personaggi giocabili Anno 1, il set t-shirt Tekken Classic e le skin di Kazuya Mishima, Kin Kazama e Jun Kazama. Infine, per i veri appassionati, la "Collector Edition" offrirà tutto quanto incluso nelle versioni precedenti, ma aggiungerà l'anello metallico di Leroy Smith, 8 carte collezionabili, un gettone arcade, la figure esclusiva di Jin e la Steelbook speciale "Faceoff".

Leggi anche Tekken 8 migliorerà il matchmaking online: parola di Harada

Tekken 8 sarà lanciato il 26 gennaio 2024 per Windows PC, Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Tekken 8: dove prenotarlo al miglior prezzo