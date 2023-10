Splendida smart TV Samsung Neo QLED 4K 75" a un prezzo bomba! 25% di sconto!

La è ufficialmente iniziata e proseguirà fino alle 23:59 di domani, 11 ottobre. Questa iniziativa, che anticipa il Black Friday, offre sconti su migliaia di articoli del vasto catalogo di Amazon. Mentre in altre sedi vi abbiamo presentato le promozioni più allettanti, in questo articolo mettiamo sotto i riflettori un prodotto di spicco: la smart TV Samsung Neo QLED QE75QN95B.

Questa smart TV è una tra le migliori sul mercato. In questa occasione speciale, possono essere vostre per . Si tratta di una proposta che inaugura splendidamente questo periodo promozionale, e suggeriamo di afferrarla senza indugi per evitare il rischio di rimanere a mani vuote.

N.B.: Gli sconti sono basati sui prezzi di listino.

Samsung Neo QLED QE75QN95B, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Samsung Neo QLED QE75QN95B, grazie alla sua avanzata tecnologia Quantum Matrix che sfrutta gli innovativi Mini LED, offre una precisione estrema nella gestione della luminosità e del colore. Di conseguenza, è la scelta ideale per coloro che non vogliono scendere a compromessi in termini di qualità visiva e desiderano immergersi in un'esperienza visiva coinvolgente, che solo una TV di questo calibro può offrire.

Che voi siate dei cinefili che vogliono rivivere i film in una qualità ineguagliabile, dei videogiocatori che cercano la massima fedeltà grafica o semplicemente delle persone che apprezzano una visione di alta classe nella vita di tutti i giorni, la Samsung Neo QLED QE75QN95B è la TV che fa per voi. Non solo, con l'integrazione di Alexa e Google Assistant, questa TV è anche perfetta per coloro che cercano una centralità smart nel loro ambiente domestico, combinando intrattenimento di alta qualità con funzionalità intelligenti e integrate

Relativamente al prezzo, sottolineiamo che i 1.499€ attuali rappresentano un'offerta molto conveniente per questa smart TV in quanto permette di averla al prezzo più basso mai registrato su Amazon.

