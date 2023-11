Sony Pulse Elite: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono stati aperti i preorder delle cuffie gaming Sony Pulse Elite, prodotto ideale per gli appassionati che vogliono vivere i giochi come mai prima d'ora.

La connessione wireless PlayStation Link delle cuffie Sony Pulse Elite assicura un'esperienza senza perdite né ritardi, mentre la batteria a lunga durata garantisce fino a 30 ore di gioco e, con una ricarica rapida di soli 10 minuti, si ottengono ulteriori 2 ore di utilizzo.

Cufie Sony Pulse Elite, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie gaming Sony Pulse Elite sono dotate di un microfono retrattile per una comunicazione chiara e libera da rumori, grazie alla tecnologia di riduzione del rumore ottimizzata dall'intelligenza artificiale. I comandi intuitivi permettono di mantenere la concentrazione in partita, regolando volume e microfono con facilità.

La tecnologia PlayLink rende possibile collegare e alternare tra dispositivi compatibili, incluso il PC e altri dispositivi mobili, attraverso una connessione Bluetooth. La possibilità di collegare due dispositivi contemporaneamente permette di non perdere nessuna chiamata o pausa musicale anche durante il gioco.

Il design elegante e la praticità del gancio di ricarica rendono le cuffie Sony Pulse Elite un accessorio da esibire, sempre pronte per la prossima partita. Sono un must-have per chi cerca un audio di gioco di prossima generazione e per chi vuole immergersi completamente nei paesaggi sonori dei propri titoli preferiti.

Le cuffie Sony Pulse Elite saranno disponibili dal 21 febbraio 2024. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dal link sottostante. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Sony Pulse Elite: dove prenotarle al miglior prezzo