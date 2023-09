Smart TV Samsung 4K 85" con oltre 600€ di sconto! Imperdibile!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spicca la smart TV Samsung UE85CU8070, che potete acquistare a soli 1.687.99€ invece dei soliti 2.299,99€ di listino, con un risparmio reale di 612€. Un'opportunità da non perdere per acquistare una smart TV di alta qualità a prezzo scontato!

La smart TV Samsung UE85CU8070UXZT è una delle offerte più accattivanti nel segmento dei televisori di grandi dimensioni. Con un imponente schermo da 85 pollici e risoluzione Crystal UHD 4K, questo televisore offre una qualità dell'immagine assolutamente mozzafiato. Ma non è solo la risoluzione ad essere impressionante; il design elegante e sottile lo rende un vero e proprio gioiello da inserire in qualsiasi ambiente domestico o professionale.

Se siete appassionati di cinema o di sport, la dimensione e la nitidezza dello schermo vi faranno sentire come se foste lì, nel mezzo dell'azione. E se il prezzo era un ostacolo, sappiate che MediaWorld sta offrendo questa smart TV a un prezzo imperdibile, rendendo questo il momento ideale per l'acquisto.

E' la scelta perfetta per chi desidera un'esperienza visiva e sonora di alto livello senza compromessi. Che voi siate dei cinefili, gamer o semplicemente qualcuno che ama guardare la televisione in grande stile, questo modello fa al caso vostro.

