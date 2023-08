Se volete scoprire il peggior gioco dell'anno, Gollum è in sconto su GameStop

Non tutte le ciambelle riescono col buco – e nemmeno tutti i videogiochi. Quest'anno lo sa benissimo Il Signore degli Anelli: Gollum, il videogioco di avventura della tedesca Daedalic Entertainment che sognava di raccontarci più da vicino la storia di Gollum all'interno dell'universo di The Lord of The Rings.

Come sappiamo, le cose purtroppo non sono andate per niente come previsto e, anzi, si fatica a credere che il gioco sia arrivato fino al momento del lancio con la convinzione che tutto stesse procedendo per il meglio, considerando i difetti marcati che non potevano certo essere sistemati con le canoniche patch post-lancio.

Il naufragio del gioco è costato una riorganizzazione interna alla stessa Daedalic, con la compagnia di Amburgo che ha deciso di smettere di sviluppare internamente videogiochi, limitandosi a fare da etichetta per quelli degli altri – con tanto di abbandono di altri ulteriori progetti a tema Il Signore degli Anelli.

Se comunque, alla luce di tutto questo, siete grandissimi fan della saga e volete toccare con mano il gioco, per capire di cosa tutti stiano parlando e quali siano i suoi problemi, sappiate che perlomeno ora potete farlo spendendo meno, grazie a una offerta proposta da GameStop.

In questo momento, infatti, potete portare a casa il gioco spendendo 29,98 euro per l'edizione PS5, quella PS4 o quella Xbox, in sconto rispetto ai 39,99 euro previsti di listino.

Nella recensione del nostro Nicolò Bicego, abbiamo sottolineato come il titolo sia estremamente problematico, al punto che il suo unico pregio è che... è giocabile.

Come abbiamo scritto, «è un titolo completamente inspiegabile. Da una parte abbiamo una storia noiosa, vuota, che rende ancora più incomprensibile la scelta, da parte degli sviluppatori, di concentrare il loro progetto proprio su Gollum. Dall'altra abbiamo un gameplay che sarebbe stato vecchio già nel 2007, e che non riesce a proporre un'idea interessante od originale in tutta la durata del gioco. Uno spreco per una licenza così preziosa: il mondo di Arda (ed anche il povero Gollum) meritavano decisamente di meglio».

Probabilmente non vi abbiamo fatto venire voglia di comprarlo, ma la decisione dopotutto è la vostra: noi vi raccontiamo quello che Gollum è. Se vi sentite impavidi, vi aspetta quantomeno a prezzo ridotto.