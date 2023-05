Dopo il disastroso lancio, gli autori di Gollum si scusano

Ci sono delle certezze, nella vita. Il sole che sorge e tramonta, che si vive e si muore – ad esempio. E, purtroppo, anche la lettera di scuse dopo il lancio deludente di un videogioco. Quello di Lords of the Ring: Gollum, anzi, è stato più che deludente: al momento, risulta essere il peggiore da quando è cominciato il 2023.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione è un vero peccato: per il team di sviluppo in sé, sicuramente, ma anche e soprattutto per gli amanti de Il Signore degli Anelli che aspettavano un nuovo videogioco a tema e speravano in qualcosa all'altezza. Cosa che Gollum non è.

Ed ecco che così, dopo il lancio da record in negativo, la tedesca Daedalic Entertainment ha pubblicato sui suoi canali social un messaggio in cui si scusa per lo stato assolutamente non soddisfacente del gioco – che, oltre ad avere un design troppo vetusto e per niente funzionale, per essere vero, è purtroppo anche afflitto da numerose magagne tecniche.

Nel messaggio di Daedalic leggiamo:

«Cari giocatori,

ci vorremmo scusare sinceramente per l'esperienza deludente che molti di voi hanno avuto con The Lord of the Rings: Gollum al momento del lancio. Ci rendiamo conto e ci dispiace che il gioco non sia riuscito a raggiungere le aspettative che noi stessi ci eravamo dati, oltre che quelle delle nostra community. Vi preghiamo di accettare le nostre sincere scuse per qualsiasi delusione che questo ha causato».

La lettera prosegue spiegando che «il nostro obiettivo, come studio e come fan appassionati de Il Signore degli Anelli, è sempre stato quello di avere una coinvolgente avventura story-driven. Creare una storia con la Terra di Mezzo come parco giochi è stato il più grande degli onori – e la più grande sfida che abbiamo mai affrontato».

E non tutte le sfide, lo sappiamo, riescono col buco. Il che non è un buon motivo perché però a pagare questo prezzo siano i giocatori, che avranno speso i loro soldi per un gioco non all'altezza.

«In Daedalic», prosegue la lettera, «comprendiamo che il successo di un gioco sta nell'intrattenimento e la soddisfazione dei suoi giocatori. Teniamo genuinamente in considerazione il vostro feedback e stiamo ascoltando attivamente le vostre voci, leggendo i vostri commenti e prendendo in analisi le critiche costruttive e i consigli che ci avete dato».

Per il futuro, Daedalic promette aggiornamenti e fix, anche se come abbiamo visto nella review del nostro Nicolò Bicego i problemi tecnici sono solo la punta dell'iceberg delle problematiche di Gollum.

In merito, il team di Amburgo spiega:

«Il nostro team di sviluppo sta lavorando diligentemente per risolvere i bug e i problemi tecnici che molti di voi hanno incontrato. Siamo determinati a darvi le patch che vi permetteranno di godervi il gioco al suo massimo potenziale. Ancora una volta, ci scusiamo sentitamente per ogni problema causato e apprezziamo la vostra comprensione, in questo momento. Continueremo a tenervi aggiornati sui progressi e vi offriremo una comunicazione trasparente in merito ai miglioramenti e alle prossime patch. La vostra passione e la vostra dedizione come giocatori sono stati la forza dietro la nostra determinazione a mettere le cose a posto. Vi ringraziamo per il supporto».

The Lord of the Rings: Gollum è disponibile su console e PC. Secondo le nuove informazioni giunte, potrebbe non essere l'ultimo progetto di Daedalic a tema Il Signore degli Anelli. Speriamo però che il prossimo sia di tutt'altra pasta.