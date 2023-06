Dopo Gollum, Deadelic non farà mai più altri videogiochi

I fallimenti dei grandi videogiochi sono in grado di devastare le aziende, e lo dimostra Daedelic Entertainment che, dopo The Lord of the Rings: Gollum, ha deciso di abbandonare lo sviluppo di videogiochi.

Il titolo con protagonista l'hobbit maledetto, che potete comunque recuperare su Amazon, era stato un vero tonfo dopo le aspettative iniziali.

Advertisement

Deadelic si era scusata subito dopo il lancio, rivolgendosi ai giocatori e chiedendo un supporto per il titolo mentre si impegnavano a migliorarlo con le prime patch.

Pensare che il Signore degli Anelli si stava preparando ad una grande serie di videogiochi dedicati alla saga, ma Gollum è stato decisamente un passo falso.

E proprio in queste ore è arrivata la decisione drastica da parte di Daedelic, che ha deciso di troncare di netto tutta la divisione dedicata allo sviluppo di videogiochi.

Come riportato da Game Developer, lo studio ha comunicato una nota in cui spiega i piani futuri. In un post tradotto da Games Wirtschaft, Daedelic afferma che concentrerà la propria attività sulla pubblicazione, le vendite e il marketing di giochi.

L'azienda ha dichiarato di trovarsi di fronte a un "difficile punto di svolta" dopo l'uscita di Gollum, e l'accoglienza negativa è stata così diffusa che ha portato alla decisione di lasciare per sempre il mondo dello sviluppo.

Per questo, ovviamente, Daedelic ha dovuto tagliare anche fondi e personale, con 25 dipendenti che sarebbero stati licenziati dopo questa ristrutturazione e un altro gioco de Il Signore degli Anelli, in sviluppo dal 2022, che è stato cancellato.

Il team rimanente si occuperà di sviluppare altre patch per The Lord of the Rings: Gollum ma, ovviamente, sarà l'ultimo lavoro di questo tipo nel mondo dei videogiochi.

Nella nostra recensione del gioco vi avevamo detto che «è un titolo completamente inspiegabile», dove «da una parte abbiamo una storia noiosa, vuota, che rende ancora più incomprensibile la scelta, da parte degli sviluppatori, di concentrare il loro progetto proprio su Gollum. Dall'altra abbiamo un gameplay che sarebbe stato vecchio già nel 2007, e che non riesce a proporre un'idea interessante od originale in tutta la durata del gioco.»

Un vero peccato per Daedelic, in ogni caso.