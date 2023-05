I fan di Redfall possono esultare: non è più il peggior gioco del 2023 per Metacritic

The Lord of the Rings: Gollum è il peggior gioco del 2023 secondo Metacritic, togliendo il titolo allo sfortunato Redfall di Arkane.

Lo shooter uscito in esclusiva per console Xbox, che trovate su Amazon, è arrivato rapidamente in fondo alla classifica della qualità dei videogiochi usciti quest'anno.

Non c'è stato scampo per i cacciatori di vampiri di Arkane, che hanno ricevuto fin da subito moltissime valutazioni negative sia dalla critica che dal pubblico.

The Lord of the Rings: Gollum ha avuto anche i suoi problemi prima del lancio, e delle controversie che hanno fatto subito discutere la community.

L'avventura con protagonista lo sciagurato hobbit è uscita e, insieme alle recensioni, è arrivato anche l'infausto destino.

Con un impietoso 40 di Metacritic delle recensioni della stampa, The Lord of the Rings: Gollum è attualmente il peggior gioco dell'anno. Per un confronto, Redfall aveva totalizzato un punteggio medio di 56 nell'ultima posizione.

Ben lontani entrambi da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che è diventato immediatamente il miglior gioco del 2023 finora.

Nonostante l'idea intrigante di poter interpretare Gollum in un'avventura stealth, la produzione di Daedelic non è riuscita a fare centro in alcun modo.

Difficile che il titolo possa riprendersi in alcun modo, per altro, trattandosi di un'avventura single player e anche relativamente breve.

La durata di The Lord of the Rings: Gollum è infatti legata a quanto sarete "rilassati" nel giocarlo, come ha dichiarato di recente il team di sviluppo prima dell'uscita.

Il perché di questo disastro lo potete scoprire nella nostra recensione, dove ci siamo chiesti semplicemente "perché?", visto che «da una parte abbiamo una storia noiosa, vuota, che rende ancora più incomprensibile la scelta, da parte degli sviluppatori, di concentrare il loro progetto proprio su Gollum. Dall'altra abbiamo un gameplay che sarebbe stato vecchio già nel 2007, e che non riesce a proporre un'idea interessante od originale in tutta la durata del gioco».