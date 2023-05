Red Dead Redemption 2 non è mai stato così bello da vedere

Red Dead Redemption 2 è un gioco bellissimo da vedere, sebbene qualcuno abbia deciso di renderlo ancora più bello.

L'avventura di Arthur Morgan (che trovate su Amazon) ha infatti i suoi anni sul groppone, sebbene dal punto di vista grafico sia ancora notevole.

Alcune settimane fa il modder "Instanity" aveva rilasciato un pacchetto di texture in 4K per Red Dead Redemption 2, scaricabile in forma totalmente gratuita.

Come successo anche con GTA V, il canale YouTube Digital Dreams ha pubblicato un nuovo e straordinario video che mostra alcune sorprendenti modifiche alla grafica di Red Dead Redemption 2.

Il gioco è eseguito su una NVIDIA RTX 4090 e con oltre 100 mod, mettendo in mostra un aspetto tecnico assolutamente sbalorditivo.

Il fotorealismo è sicuramente impressionante, come potete vedere voi stessi grazie al video poco più in alto, tanto che alcune ambientazioni sembrano davvero uscite dalla realtà.

Inutile dire che i fan del gioco sono rimasti assolutamente colpiti dal risultato ottenuto.

Un utente nei commenti sotto al video ha scritto: «È troppo bello. Non riesco a smettere di pensare ai futuri giochi Rockstar».

Un altro fan ha invece aggiunto: «Red Dead Redemption 2 è arte», mentre altri sperano di vedere una grafica simile in Grand Theft Auto VI, anche se siamo certi che il sesto capitolo possa essere ancora migliore.

Incredibile quindi come un gioco relativamente vecchio abbia ancora qualcosa da dire anche e soprattutto dal punto di vista grafico, specie per il fatto che Red Read Redemption 3 non uscirà a breve.

Nonostante quindi Rockstar Games abbia ufficialmente smesso di supportare Red Dead Redemption 2, l'amato western open world continua a battere nuovi record di vendita, settimana dopo settimana.

Ma non solo: un'aggiunta totalmente gratuita ha introdotto una serie di nuove missioni e contratti da completare (oltre 22) nel vasto mondo aperto di Arthur Morgan.